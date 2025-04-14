侯友宜拜會神奈川黑岩知事　親邀來台參訪深化防災交流

▲侯友宜親邀神奈川黑岩知事來台參訪。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（14日）率市府團隊，由橫濱辦事處張淑玲處長陪同下，拜會日本神奈川縣知事黑岩祐治，侯友宜也親邀知事來台參訪。侯友宜說，新北市與神奈川縣在災害防救及教育等項目合作密切，他邀請神奈川縣參加今年9月新北舉辦的2025災害管理國際研討會，也歡迎神奈川再度組隊到新北參加U18棒球比賽，享受棒球的樂趣。

黑岩祐治說，台灣與日本都會遭遇到很多地震災害，彼此之間有很多相似的環境跟情況，他擔任知事前是新聞記者，曾以記者身分到台採訪過921大地震，對於當時的情況印象深刻。

▲新北市與神奈川縣在災害防救及教育等項目合作密切。

「台日友好！新北市與神奈川縣繼續深化交流。」黑岩祐治指出，雙方在2016年就已簽署防災教育友好協定，去年日本能登半島發生地震，接著台灣花蓮縣也遭遇地震，他對台灣避難所的帳篷感到驚訝，因此他編列預算採購相關設備與物資。

侯友宜指出，今天特地與老朋友見面，2016年他擔任副市長時，就跟已是知事的黑岩祐治見證兩個城市簽署友好協定，這9年時間往來合作不間斷，未來持續加強聯繫，探索更具創新性的災害應變與體育等領域的合作方案，讓雙方在面對未來的挑戰時，更加從容應對。

新北市消防局長陳崇岳表示，台灣面臨重大地震發生時，黑岩祐治知事總是責成安全防災局來函表達對於新北市的慰問之意，此次拜會不僅表達感謝關懷心意，也邀請參加2025災害管理國際研討會，進一步強化雙方在防災領域的合作與學習。

▲侯友宜率市府團隊拜會神奈川黑岩知事。