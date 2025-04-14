從角落到新家！新北動保溫馨代養　翻轉社恐犬命運

▲新北助「社恐犬」戰勝恐懼迎向幸福，可愛害羞的小春嬌。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市淡水動物之家一隻6個月大的米克斯犬「小春嬌」因嚴重社交恐懼症，歷經3次認養失敗。在動保處、志工及訓犬師的共同努力下，透過代養家庭進行社會化訓練，終於第4次成功找到永遠的家。新北市動保處強調，每隻收容動物都有獨特個性，經適當引導都能成為貼心伴侶。目前動保處除每週安排專業訓犬師進行行為矯正，更積極招募代養家庭參與犬隻改善計劃，有意願的民眾可聯繫新北市8所動物之家，幫助更多毛孩重獲新生。

動保處表示，「小春嬌」初入所時極度膽怯，總是瑟縮角落，雖然外型可愛卻因嚴重社交障礙連續遭退養：首次因過度害羞被退回；第二次飼主無法引導牠出籠；第三次則因洗澡時恐慌咬人被送返。為改善狀況，志工汪麗娟積極尋求協助，教育工作者吳思琦趁暑假期間擔任代養家庭，耐心帶牠適應社區環境，逐步克服恐懼。

▲領養人陳冠廷與小春嬌在家和樂相處。

經志工蒙玉芬在社群媒體分享故事後，終於吸引到合適的認養家庭。新飼主陳冠廷全家經過慎重討論，將牠改名為Tobi給予溫暖家庭。如今Tobi已從畏縮的小狗蛻變為自信活潑的家庭成員，連最初反對的阿嬤都成為最疼愛牠的照顧者。

動保處長楊淑方表示，為鼓勵民眾認養毛寶貝，只要到新北市8間動物之家認養毛寶貝，即可獲得寵物白金卡，享有免費醫療諮詢、疫苗注射等各項優惠福利；另外今年加碼鼓勵民眾認養不棄養，凡在今年認養動物之家的毛寶貝，都可獲得價值超過萬元的領養禮，給予飼主全面性支持，與飼主共同照顧毛寶貝健康。如欲了解更多資訊，可查詢動保處官網或加入「新北市動物保護防疫處」臉書粉專。