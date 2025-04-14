　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北高灘處招考3名駐衛警察　4／22起開放網路報名

▲不只開放鹿角溪原住民主題部落公園，今年一併將三重區中山橋下原住民族主題園區、八里區八里文化公園等共6處河濱公園，於9月14至17日限定開放民眾烤肉。（圖／新北市高灘處提供）

▲新北高灘地駐衛警招考，筆試考水利法規。（圖／示意照／新北市高灘處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府高灘地工程管理處招考3名駐衛警察，自2025年4月22日9時至4月29日24時止開放網路報名，月薪待遇依「各機關學校團體駐衛警察設置管理辦法」相關規定約新臺幣37,980元，歡迎有興趣的民眾踴躍報考，詳情請至高灘處官網查詢。

新北市高灘處長黃裕斌表示，為充實新北市河川巡防人力，招考駐衛警察3名、備取候用6名，主要工作內容為代管中央管河川區域、市管河川區域、市管區域排水設施範圍及海堤區域巡查與違法（規）案件之查察取締排除工作等，工作地點為高灘處，報考資格須具中華民國國籍，並有高中職（含）以上學歷，身體健康及素行良好，無經驗或科系限制。

黃裕斌進一步說明，考試分2階段舉行，筆試及口試成績分別占總成績50%、50%，第1階段筆試訂於114年5月24日，筆試科目2科，題型為選擇題，科目一範圍為水利法及其施行細則、河川管理辦法、排水管理辦法，科目二範圍為經濟部辦理違反水利法案件裁罰要點、行政程序法、行政執行法、行政罰法。筆試成績前50%且分數不低於60分進入第2階段口試，口試日期訂於2025年6月11日。

高灘處表示，即日起可至「新北市政府高灘地工程管理處」網站下載簡章查閱，報名、繳費及准考證問題請電洽：02-8969-9596轉151蔡小姐，另工作內容及筆試範圍請諮詢：02-8969-9596轉311蘇先生。

【更多新聞】

►酒後失控全都錄！新北男當街飆國罵暴打女友還推警　傷害罪送辦

►金山街頭濺血！借車不成拿石塊猛砸頭　還嗆：見一次打一次

►基隆廟口「餓肚搶匪」遭熱血男飛奔壓制　輪椅女感動：幸好有他

►半個月2路人被撞！網怒：行人地獄再現　「斑馬線也不安全」

►安眠藥+啤酒！小黃成「移動神主牌」　逆撞休旅車猛推10米

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／輝達宣布與台積電合作　在美國建設價值16兆AI基礎設施
快訊／歌手JJJ過世！　去年才來台開唱
快訊／美股三大指數開盤高開
快訊／凱蒂佩芮將上太空　火箭21：30發射
想減肥先看「血型」　營養師提點了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

埔天桐慶迎客情桐花祭4／19登場　客家名廚600份創意料理邀嘗鮮

侯友宜拜會神奈川黑岩知事　親邀來台參訪深化防災交流

侯友宜率團考察西武巨蛋　與旅日小將林冠臣相見歡

從角落到新家！新北動保溫馨代養　翻轉社恐犬命運

新北高灘處招考3名駐衛警察　4／22起開放網路報名

提升樹木安全！新北推修剪認證、護樹課程　即日起開放報名

新北響應地球日！蘆洲集賢分館推手抄紙DIY　借5書送環保書袋

南消健康數位轉型再進化　力推全國首創智慧健康APP臨床試驗

南消五大隊救護複訓　強化危機處理小組課程打造救護安全環境

國際獅子會300B 3區推動計畫型植樹　落實環境永續

【被新生兒背叛】嫩嬰頻點頭告狀 聽外婆要教訓親媽超開心

【看得到吃不到】貪吃貓狂揍飯碗感應蓋　餓到直接暴怒XD

歐陽妮妮擠完母奶　「倒進咖啡喝掉」

【超準時貓咪鬧鐘】連假每天準時7點叫醒奴才自己再躺回去睡

當你什麼都不想做時 來聽崔珉豪精神喊話

Tiffany聊到狗　話匣子全開超可愛

【戲精兒子】好啦～原諒你啦XD

【雙贏】女總被男友摸大腿　順勢擠乳液讓他幫護膚

【一見面就用嘴握手的狗狗】7天沒見激動得不停嚶嚶叫XD

邊荷律講中文卡住　記者溫柔說「慢慢來～」

埔天桐慶迎客情桐花祭4／19登場　客家名廚600份創意料理邀嘗鮮

侯友宜拜會神奈川黑岩知事　親邀來台參訪深化防災交流

侯友宜率團考察西武巨蛋　與旅日小將林冠臣相見歡

從角落到新家！新北動保溫馨代養　翻轉社恐犬命運

新北高灘處招考3名駐衛警察　4／22起開放網路報名

提升樹木安全！新北推修剪認證、護樹課程　即日起開放報名

新北響應地球日！蘆洲集賢分館推手抄紙DIY　借5書送環保書袋

南消健康數位轉型再進化　力推全國首創智慧健康APP臨床試驗

南消五大隊救護複訓　強化危機處理小組課程打造救護安全環境

國際獅子會300B 3區推動計畫型植樹　落實環境永續

《銀河之星Remastered》簡評　繁體中文版「重現經典」懷舊到想哭

快訊／輝達宣布將與台積電合作　在美國建設價值16兆AI基礎設施

懂事才不是什麼美德！摘下「爛好人」標籤把委屈、埋怨還給對方

埔天桐慶迎客情桐花祭4／19登場　客家名廚600份創意料理邀嘗鮮

卡地亞V＆A博物館辦展　英王室大方借珍藏

王彩樺「遭疑進廠維修挨酸」　本尊曬自拍照認了：妝比較濃啦

日人氣歌手JJJ病逝！去年曾來台開唱　經紀公司發公告悲痛證實

快訊／美股三大指數開盤高開　輝達漲近4%、特斯拉漲超3%

陽明山狂燒5小時！空勤總隊直升機「扛4大困難」掛5噸水袋神救援

快訊／新北市林口地下停車場「火燒車」白煙狂竄

當你叫女友用「舌頭撈冰」的結果是...XD

地方熱門新聞

高雄山區土石流阻斷道路　15遊客受困七坑溫泉

人民要當家台南宣講「至少我們還有良心」!　

桃園公辦都更　中壢財神大樓5月開說明會

2025珍愛羽球會內賽　「麻吉里底隊」奪冠

屏東婦暗夜哭泣　內埔警暖心關懷

戰車現身街頭疑「刁車」十軍團澄清

崑山科大啟用南部首座電動車基地賴清德總統肯定綠能布局

桃園狂風暴雨！麥當勞店員鎖門畫面超驚險

佳里分局偵查佐申嘉文、王信博考上警大警佐班

南消健康數位轉型再進化力推全國首創智慧健康APP臨床試驗

大雨狂灌中原爆災情！配電箱冒水、樹被吹斷

南消五大隊救護複訓強化危機處理小組課程打造救護安全環境

三寶媽吳佩俞分享從全職媽媽到創業家的華麗轉身

崁頂鄉豬舍變賭場　東港警查獲15賭客

更多熱門

相關新聞

新北推修剪認證、護樹課程　即日起開放報名

新北推修剪認證、護樹課程　即日起開放報名

為提升城市綠美化與樹木養護專業技能，新北市景觀處今年持續開辦「景觀樹木修剪認證課程及測驗」及「護樹教育課程講習」。景觀處說明，今年規劃4梯次修剪認證課程及2場護樹講習，首梯認證測驗已於近期完成，未通過學員可參考官網常見錯誤樣態資料，並鼓勵報名5月7日至8日舉辦的護樹講習作為進修管道。

重返12強中華隊奪冠東蛋　侯友宜：打造新北大巨蛋

重返12強中華隊奪冠東蛋　侯友宜：打造新北大巨蛋

新北媽祖聖誕遶境　林耀長祈願市民平安

新北媽祖聖誕遶境　林耀長祈願市民平安

新北浴佛慶佛誕　副市長朱惕之為民祈福

新北浴佛慶佛誕　副市長朱惕之為民祈福

新北YouBike2.0E電輔車數量全國居冠

新北YouBike2.0E電輔車數量全國居冠

關鍵字：

新北市高灘處駐警招考

讀者迴響

熱門新聞

好市多「運動童鞋一雙739元」！家長：已包色

川普關稅政策又變！專家點名「1類產品」慘了

跟團玩北海道　台人別「1胸章」全場愣：丟臉

呱吉「間諜當然是在敵人裡」　丁特神回43字

郁方公公驟逝！土耳其旅遊中「半夜呼吸困難」

列車過板橋站未停　高鐵致歉：人為疏失啟動調查

即／警查獲豪宅賭場　驚見男星在列

面試早到25分鐘被刷掉　原因曝光

直擊／賴慧如二婚炸超兇雙球！　「證婚人曝光」半個演藝圈都來了

《我的祕密花園》男星變年收上億科技CEO！淡出11年復出

快訊／小油坑火燒山原因曝　烈火狂燒搶救中

豁免清單曝光！周玉蔻：股市又要大爆發了

雲林男西濱逆向飆撞轎車畫面曝　倒地當場慘死

即／陽明山小油坑火勢擴大　步道緊急封閉

快訊／涉連署造假！　罷免吳沛憶領銜人、召集人住處遭調查局搜索

更多

最夯影音

更多

【被新生兒背叛】嫩嬰頻點頭告狀 聽外婆要教訓親媽超開心

【看得到吃不到】貪吃貓狂揍飯碗感應蓋　餓到直接暴怒XD

歐陽妮妮擠完母奶　「倒進咖啡喝掉」

【超準時貓咪鬧鐘】連假每天準時7點叫醒奴才自己再躺回去睡

當你什麼都不想做時 來聽崔珉豪精神喊話

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面