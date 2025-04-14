新北高灘處招考3名駐衛警察　4／22起開放網路報名

▲新北高灘地駐衛警招考，筆試考水利法規。（圖／示意照／新北市高灘處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府高灘地工程管理處招考3名駐衛警察，自2025年4月22日9時至4月29日24時止開放網路報名，月薪待遇依「各機關學校團體駐衛警察設置管理辦法」相關規定約新臺幣37,980元，歡迎有興趣的民眾踴躍報考，詳情請至高灘處官網查詢。

新北市高灘處長黃裕斌表示，為充實新北市河川巡防人力，招考駐衛警察3名、備取候用6名，主要工作內容為代管中央管河川區域、市管河川區域、市管區域排水設施範圍及海堤區域巡查與違法（規）案件之查察取締排除工作等，工作地點為高灘處，報考資格須具中華民國國籍，並有高中職（含）以上學歷，身體健康及素行良好，無經驗或科系限制。

黃裕斌進一步說明，考試分2階段舉行，筆試及口試成績分別占總成績50%、50%，第1階段筆試訂於114年5月24日，筆試科目2科，題型為選擇題，科目一範圍為水利法及其施行細則、河川管理辦法、排水管理辦法，科目二範圍為經濟部辦理違反水利法案件裁罰要點、行政程序法、行政執行法、行政罰法。筆試成績前50%且分數不低於60分進入第2階段口試，口試日期訂於2025年6月11日。

高灘處表示，即日起可至「新北市政府高灘地工程管理處」網站下載簡章查閱，報名、繳費及准考證問題請電洽：02-8969-9596轉151蔡小姐，另工作內容及筆試範圍請諮詢：02-8969-9596轉311蘇先生。