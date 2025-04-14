提升樹木安全！新北推修剪認證、護樹課程　即日起開放報名

▲今年講習課程更納入樹木剪方式及防汛修剪重點等相關議題。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提升城市綠美化與樹木養護專業技能，新北市景觀處今年持續開辦「景觀樹木修剪認證課程及測驗」及「護樹教育課程講習」。景觀處說明，今年規劃4梯次修剪認證課程及2場護樹講習，首梯認證測驗已於近期完成，未通過學員可參考官網常見錯誤樣態資料，並鼓勵報名5月7日至8日舉辦的護樹講習作為進修管道。

▲護樹教育課程講習需於現場進行樹木鑑別測驗及實際上樹修剪。

今年護樹教育課程將於新北市立圖書總館（5月7日）與蘆洲集賢分館（5月8日）舉行，即日起至4月18日開放報名。課程特邀林業試驗所吳孟玲副所長及前組長邱志明擔任講師，內容涵蓋樹木修剪職業安全、正確修剪技術、錯誤樣態分析、樹保自治條例解說、樹木健康管理及病蟲害診斷等實務課題。為回應社區需求，今年特別新增行道樹環境安全修剪、防汛修剪要點等教學內容，強化學員對不同樹況的專業判斷能力。

景觀處長林俊德強調，開設課程旨在提升民眾樹木保護意識與防汛防災知能，透過培養樹木健康評估能力，鼓勵發現高風險樹木時即時通報，共同維護公共安全。歡迎市民踴躍參與，共同提升城市景觀品質與環境安全效益。有關「護樹教育課程講習」詳細報名訊息及簡章資訊請上「新北市景觀處」官網查詢。