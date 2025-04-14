侯友宜率團考察西武巨蛋　與旅日小將林冠臣相見歡

▲侯友宜14日率團前往埼玉西武獅棒球隊主場西武巨蛋參訪，帶「家鄉味」為林冠臣加油打氣。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（14日）率團前往埼玉西武獅棒球隊主場西武巨蛋參訪，實際了解球場設備及球迷的觀賽的環境，作為新北大巨蛋規劃的養分。同時帶來自台灣家鄉味的乖乖餅乾、麥香紅茶，送給去年獲埼玉西武獅第4順位指名的台灣強打林冠臣，為他加油打氣。

侯友宜表示，西武巨蛋辦理過許多體育賽事及演唱會，周邊還有遊樂園、高爾夫球場、滑雪場等設施，是一座綜合休閒娛樂運動園區；1979年完工，為滿足球迷需求及提供球員更好的運動訓練環境，歷經大規模整建後，營收始終維持在一定水平，如同目前的新北大巨蛋，正在綜整各方建議，歸納出滿足大眾需求的方案。

▲侯友宜參訪埼玉西武獅棒球隊主場西武巨蛋參訪，作為新北大巨蛋規劃的養分。



埼玉西武獅球團事業部部長小野塚久人、球團事業部副理豐田良簡今為參訪團進行導覽，說明西武球場為減少因雨停賽情況，於1999年增設完成球場上方屋頂工程，也在2021年於球場旁新設有孩童遊具的廣場，讓球場除了觀看棒球，也可成為棒球樂園。

參訪過程中，小野塚久人說明，當有球賽時就有從東京池袋直達西武球場的列車，球場也獲得冠名贊助用於球場的維護與經營，部分座位區由不同的企業贊助並規劃不同樣式的座位。埼玉西武獅明星球員高橋光成見到參訪團，更熱情的合照、高喊「NO.1」。

▲埼玉西武獅球團為侯友宜及參訪團進行導覽。

此外，被日本譽為「大物新人」、旅日好手林冠臣，也利用訓練之餘跟侯友宜見面。侯友宜特地準備「家鄉味」零食給林冠臣解鄉愁，也能分享給隊友，期待見到林冠臣披上國家隊戰袍，為台灣再奪下一座世界冠軍。

新北市體育局長洪玉玲表示，日本的運動大型場館運作發展成熟，本次訪日特別參訪東京巨蛋及西武巨蛋指標性設施，包含東京巨蛋的一面式環形螢幕、演唱會等級音響設備、照明系統、特殊座位席，及二座巨蛋周邊附屬的文化場館、運動場館、餐飲及休閒設施等作為新北大巨蛋未來規劃及發展參考。

▲日本運動大型場館運作發展成熟，特別參訪西武巨蛋等指標性設施，作為新北大巨蛋未來規劃及發展參考。