花蓮教育志工熱情招募中！服務獲頒「志願服務榮譽卡」優惠多

▲花蓮教育志工人數逐年增加，顯示民眾對教育志工服務認同與支持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣教育志工招募活動開跑了！花蓮縣政府教育處誠摯邀請熱心公益民眾一同加入教育志工行列，以自身的專業與經驗，為學校注入更多溫暖與活力。不僅能透過志願服務精進自我，更能幫助學生成長，在教育領域發揮影響力，為社會帶來正向改變。

花蓮縣長徐榛蔚表示，教育志工是學校不可或缺的支持力量，期待更多有志之士加入這個溫暖的大家庭。教育處將持續整合社區、家長及社會資源，優化志工服務機制，共同打造安全、健康且友善的校園環境，讓每位參與者都能在助人過程中成長，也讓學童獲得更完善關懷與支持。

根據教育處統計，113學年度教育志工人數已由657人增至711人，顯示民眾對教育志工服務認同與支持。教育志工中心學校（明義國小）每年辦理20場教育類志願服務成長訓練課程，並為志工提供保險保障，同時針對新進志工安排基礎與特殊訓練、督導培訓，以提升服務效能。此外，每年歲末舉行績優教育志工表揚活動，感謝志工夥伴及學校團隊的無私奉獻。

長期投入志工服務的稻香國小圖書志工媽媽分享，她自孩子小學二年級時開始擔任志工，至今已超過十年。她熱愛與孩子分享故事，更喜歡看到孩子拿起書本、專注閱讀。她回憶，最初參與學校志工行列是協助推動讀經闖關活動（禮運大同篇、弟子規、三字經、唐詩），後來擔任圖書館志工，協助孩子借閱圖書，並在互相分享中愛上閱讀。她認為閱讀是陪伴一生的好朋友，而志工服務則是一條能走一輩子的道路。同時也提到，志工之間關係如同家人，當學校有需要時，大家都會義不容辭地投入協助。

此外，服務滿3年且累積服務時數達300小時志工，還可獲頒「志願服務榮譽卡」，憑卡可免費或優惠進入全國多處文教休閒場館及風景區，部分旅宿及餐廳也提供折扣優惠。

歡迎有愛心、有熱忱的朋友踴躍加入花蓮縣教育志工行列，讓愛與希望在校園中綻放，共同為孩子們創造更美好的未來！

有意加入者可至教育類志願服務資訊網（http://lifelong-v.hlc.edu.tw/index.php）查詢，或電洽花蓮縣教育志工中心學校（03-8326686）徐主任。