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祭10萬薪仍找嘸人！客運駕駛荒缺600人　公路局今年加碼補助徵才

▲▼電動大巴士,駕駛,客運駕駛,電動大客車。（圖／記者李姿慧攝）

▲客運駕駛缺口高達600多人，公路局今年將加碼協助徵才。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

客運駕駛荒未解，迄今缺口仍高達600多人，近半年來也有9條公路客運路線停駛，國道客運業者坦言，即便已替駕駛加薪，機場等路線收入拉高到8萬到10萬元，仍缺駕駛。公路局為協助業者徵才，今年也加碼增加補助，以小客車駕照受訓投入客運業為例，最高可領到逾21萬元補助。

疫後客運駕駛流失缺口尚未補足，加上駕駛退休潮來襲，讓徵才速度跟不上人力流失速度，衝擊客運業運能，甚至有客運考量搭載率低且人力不足下，停駛部分虧損路線。根據統計，目前一般公路客運則有360條路線，近6個月共停駛9條路線，停駛路線具備替代運輸，未影響民眾乘車權益；國道客運則有148條路線，近6個月無路線停駛。

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統聯客運坦言，目前國道客運缺員狀況很嚴重，加上在地方政府補助下，雙北市區公車司機加薪搶人，國道客運路線雖自主跟進加薪，普遍月薪上看6.5萬到7.5萬元，甚至有些機場路線拉高到8萬到10萬元，但開出10萬薪水也找不到人。

▲▼統聯客運。（圖／業者提供）

▲統聯客運機場路線駕駛收入上看8萬到10萬元，依舊缺人。（資料圖／業者提供）

統聯客運指出，市區公車不用24小時輪班跑深夜班次，晚上下班後能回家睡覺，加上國道風險高，薪水不比國道客運差的情況下，國道客運駕駛徵才搶不贏市區公車，由於國道客運面臨退休潮，年輕人投入的少，即便加入大客車行業，也會從市區公車開始，讓國道客運駕駛缺額將近2成，連假或是假日增開班次的能力有限，盼政府能給予運價補助協助國道客運駕駛再提高薪資待遇。

國光客運也表示，目前駕駛缺員嚴重，從南到北都有，受到各縣市補助市區公車替駕駛加薪，即便業者會自己替國道客運駕駛薪資拉近差距，但加薪幅度追趕不上雙北，雙北公車補助8千元、高雄公車補助1萬元下，都衝擊北部和高雄國道客運駕駛缺員加劇。

國光客運直言，即便公路局補助大客車徵才，透過獎勵培訓駕駛投入，但實際感受的是短期效果，許多年輕人領到補助做了半年或一年就離開，跑去外送或開計程車，比較自由且不用被旅客客訴，目前國道客運缺駕駛比例大約2成，國道客運班次還未回復到疫情前7成狀況下，仍舊缺人。

▲▼清明連假國道客運有多種優惠。（圖／國光客運）

▲國光客運駕駛缺額預估有2成。（資料圖／國光客運提供）

針對客運駕駛荒仍嚴峻，公路局表示，依各監理所113年11月統計轄管公路客運業者包含國道客運及ㄧ般公路客運回報，駕駛缺員數合計約6百多人，公路局持續掌握缺員情形。

為協助客運業解決缺員情況，公路局今年也加碼擴大補助徵才，公路局表示，今年4月10日已修正「交通部公路局公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案補助作業要點」部分規定，延長補助至115年2月28日。

公路局說明，目前補助項目包含訓練至就業各階段，其中訓練費部分，大客車駕駛訓練費上限14,500元、乙類營業大客車駕駛專業訓練費上限27,365元、甲類營業大客車駕駛專業訓練費上限50,923元；另訓練期間生活津貼每日全額補助953元，包括大客車駕駛訓練費上限53,368元、乙類營業大客車駕駛專業訓練費上限15,248元、甲類營業大客車駕駛專業訓練費上限29,543元。

此外，補助還包括普通大客車駕照至職業大客車駕照期間生活津貼上限85,770元、穩定就業獎金上限6萬元。

▲▼公路總局舉辦客運駕駛徵才和留才活動。（圖／記者李姿慧攝）

▲公路局今年加碼補助客運駕駛徵才。（資料圖／記者李姿慧攝）

如果以持普通小客車駕照到受訓完到可以開公路客運舉例，可領取的補助包括大客車駕駛訓練費14,500、大客車駕駛訓練費上限53,368元、生活津貼上限85,770元，擔任公路客運司機滿1年後再補助6萬元，最高可領到21萬3,638元。

公路局表示，今年修正加碼補助為「普通大客車駕照考領職業大客車駕照期間生活津貼補助」，新增114年3月1日至115年2月28日間，公路汽車客運業及遊覽車客運業者於「小型車逕升大客車駕駛訓練」或「大客車駕駛訓練」結訓日前僱用駕駛人，補助取得普通大客車駕照日至取得職業大客車駕照日期間生活津貼之全額，每日以953元為上限，至多90日；依據114年基本工資，生活津貼由每日915元提高為953元。

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