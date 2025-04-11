不是看房選方位！客人用餐「1行為」踩雷　店員心累：求放過

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

有些餐廳會讓客人自己找位子坐，也有採取帶位制的店家。就有店員表示，以會帶位的店來說，通常服務生幫忙安排的位置可能都有原因，如果提出想換位子的時候，對方皺了一下眉頭，拜託就別強求了，話題引發討論。

有網友在Threads表示，如果去會帶位的店用餐，服務生幫忙安排的座位可能都有原因，「如果你提出要換位置，他皺了一下眉頭，就拜託放過他！」文末直呼「你今天是來吃飯的，不是來看房子選方位的！」

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他也在留言處補充，覺得最麻煩的狀況，就是兩個人硬要坐3-4人座，結帳的時候發現還吃不到500塊。另外，已經開始打掃的時候，通常這時進來用餐時間也只剩半個小時，但顧客硬要坐後面已經在整理的位置，這樣的狀況也令人很頭痛。

貼文引發討論，就有同行秒懂，「還會默默的偷換位子讓你找不到人，曾經遇過最扯的是五、六組客人在10分鐘內一直換位子，不知道是不是在玩大風吹，頭都大了」、「真的，位子挑到我都以為他們要住在這」、「還有一直換位子，就為了各種拍照的角度。」

有人則表示，有時真的會想換位子，「看來你是沒被帶過糟糕位置的經驗」、「我不能接受他明明店裡空得要死，還要把我帶到有幼齡兒童們旁邊的座位，而且幼齡兒童們正熱烈的玩著玩具中」、「有換過是因為風口在我頭上。」