Google新功能！檢舉「狂洗5星店家」步驟曝光　網驚：終於迎來這天

▲可檢舉店家用獎勵換取5星。（圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人找餐廳會參考Google地圖的評價，沒想到好評都是洗出來的，反而踩到巨雷。一名網友直呼，意外發現Google地圖有檢舉好評的新功能，只要4步驟就完成。文章引來大票網友驚呼，「馬上來檢舉，亂花冤枉錢超級不爽」、「超多燒肉店評價4.9顆星，結果吃了超雷」、「終於迎來了這一天」。

一名網友在Threads表示，他發現Google地圖有新功能，可以檢舉商家「用贈品換5星好評」的行為，並呼籲「各位辛苦的餐廳商店老闆愛注意喔！」

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反擊「假5星」的實用文曝光後，一票網友喊爆檢舉，「這很好，不想再被假評價騙了」、「終於！我這個廚餘桶第一次吃到吐出來的店家，終於迎來了這一天」、「超多燒肉店評價4.9顆星，結果吃了超雷」、「感謝告知，已開始狂檢舉」、「太好了！我真的受夠假5星了」、「馬上來檢舉，亂花冤枉錢超級不爽」、「4.9顆星真的都有鬼」、

也有人直呼，「我都優先看1-3顆星的評論內容，4-5顆星參考用」、「檢舉拔掉的留言，如果是打卡贈送，以後我要怎麼判定他是刷過評價的店？我目前都靠『打卡』和『送』這兩個關鍵字在過濾欸」、「基本上只要點進去最新評價連續5個都是5顆星，就可以猜測是送的了」。

至於檢舉4步驟也非常簡單，搜尋想要檢舉的店家，在商家資訊（電話地址）下方會出現「提出修改建議」→會跳出「檢舉商業行為」，接著輸入要回報的Google地圖網址，並選擇「提供獎勵來換取評價／要求消費者留下評論」的選項，最後按下送出即可。

▼檢舉步驟曝光。（圖／翻攝Google網頁）

