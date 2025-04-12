新店福民公園海龜遊戲場萌翻　溜滑梯、彈跳床打造全齡幸福空間

▲新店區福民公園以海龜設計主題作為全新遊戲場。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

與朋友相約在公園野餐，心情會變得不一樣。國外有研究顯示，公園綠地會讓人減少壓力，有幸福感。新北市景觀處表示，公園是都市之肺，也是民眾休憩的場所，新北市特色共融或打造全齡化公園，就是要市民有幸福感。而位於新店區的福民公園，於2024年改建完成，園內的全新海龜主題遊戲場，設有可愛超萌「海龜」溜滑梯，視覺上給人超療癒的氛圍，透過Q版動物主題設計打造成會有滿滿幸福感與可愛力量的公園。

新北景觀處表示，新店區福民公園設立已超過30年，早已是當地居民全家、親子遊憩的場所，近年透過市府老舊公園改善計畫，提升公園設施與遊樂空間，更是新店區少數擁有水池的公園，綠意盎然、喬木蓊鬱的景觀，遊戲場集合了磨石子滑梯、攀爬繩網、鑽管、鳥巢鞦韆，還有少見的彈跳床設施，再加上小朋走最愛的海龜主題遊戲場，讓所有孩子都能盡情玩樂，充滿歡樂的場域。

▲新店區福民公園近年透過市府老舊公園改善計畫，提升公園設施與遊樂空間，更是新店區少數擁有水池的公園。

再者，公園根據不同年齡設計，提供身體、社交體驗。尤其是水池進行了全面升級，從砌石、植栽，並增設水中過濾設施，保持水質潔淨、安全，水池旁邊的踩水車增加了互動性外，連同公園內的步道、體健設施和健康步道均進行優化，希望提供民眾一個更加安全、舒適的休閒空間。

新北市景觀處長林俊德表示，新店福民公園展現了公共空間設計與附近社區居民互動上的具體成果，洋溢滿滿快樂與幸福感，成為當地民眾的首選休閒場所之一。未來本市將持續推動及改善公園成為老少咸宜多元友善的遊戲空間。想知道最新的公園資訊，歡迎查詢景觀處「來新北玩公園」官網一起「來新北，玩公園」。

▲福民公園超萌的「海龜」溜滑梯，視覺上給人療癒的氛圍。

▲公園生態池池透過砌石、植栽，成為福民公園一大特色。