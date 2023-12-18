都市公園綠地無障礙環境考核　台南五度榮獲全國優等

▲國土管理署2022-2023年度都市公園綠地無障礙督導計畫考核，台南再次度榮獲「優等」，已是第5次獲得全國優等以上的榮耀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

公園朝向無障礙空間建置是時代潮流趨勢，台南市工務局進行新闢公園及活化老舊公園整修等工程時，設法逐年改善符合無障礙環境空間，成效卓著，國土管理署2022-2023年度都市公園綠地無障礙督導計畫考核，台南再次度榮獲「優等」，已是第5次獲得全國優等以上的榮耀，值得肯定。

市長黃偉哲表示，隨著台灣進入高齡化社會，使用輪椅或輔具之年長者人數越來越多，及因應行動力弱勢族群，民眾日常生活休憩的公園綠地，無障礙出入口及相關設施愈顯重要，要求工務局重視全方位無障礙環境的打造，因此工務局不論是對老舊公園地整修或者對新闢公園，也非常重視無障礙環境的營造。

工務局表示，為打造健康、友善城市，依據內政部國土管理署現行政策及「台南市公園綠地管理自治條例」等法規內容，逐年進行後續新闢公園工程及活化既有老舊公園整修工程，以期能早日將台南市37區既有公園改善至符合無障礙環境空間，提供市民更加舒適之公園環境。

工務局強調，公園是公眾共有的休憩空間，籲請所有市民朋友都能發揮公德心，遵守公園內禁止車輛駛入之規定，以免影響無障礙環境的完善，違反規定將處行為人最高6000元罰鍰，讓來公園遊憩之民眾享有行的便利與安全環境。

中央兩年一次的都市公園綠地無障礙環境督導考核，台南市自2014-2015年度開始，至今已連5次都拿下全國優等以上成績，工務局團隊的用心獲得肯定，未來將持續努力打拼，期許讓台南市公園綠地無障礙環境成為其他城市最佳典範。