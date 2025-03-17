成大最新研究多接觸綠地與避免空汙　氣喘兒鼻腔腸道偏向健康菌相

▲成大測量系教授吳治達（左）團隊針對過敏兒鼻腔與腸胃道內的菌叢，與空汙及綠地的關聯性，提出科學證據，圖中右為成大生科系教授劉宗霖，中為測量系博士生Aji Kusumaning Asri。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

環境汙染讓兒童氣喘發生情況增加，成大測量及空間資訊系教授吳治達團隊結合不同領域專家，針對氣喘兒的鼻腔與腸胃道微生物群進行研究，發現接觸空汙較多的氣喘兒，鼻腔好菌數量通常較低、菌種多樣性也較低，多接觸綠地之氣喘兒的鼻腔菌相多樣性較高。這個研究成果為兒童氣喘治療與預防提供了新的角度。

團隊指出，過去研究發現氣喘兒童鼻腔與腸胃道內微生物形態和健康兒童有差異，但是什麼因素造成兒童鼻腔菌相的改變則沒有太多的科學證據。而氣喘兒童之鼻腔與腸道微生物與環境曝露的關聯，全球的研究則更少，團隊的研究提供了難得的科學數據。

研究成果已經發表在國際重要期刊「環境研究（Environmental Research）」與「生態毒理學與環境安全（Ecotoxicology and Environmental Safety）」。

團隊成員包括成大測量系博士生印尼籍的 Aji Kusumaning Asri（古曼寧）、成大生科產業系教授劉宗霖、中國醫藥大學兒童醫院院長王志堯、國家衛生研究院群體健康科學研究所研究員蔡慧如、陽明交通大學環境與職業衛生研究所所長潘文驥與台北護理健康大學休閒產業與健康促進系助理教授李曉昀。

吳治達團隊長期進行地理人工智慧（Geospaital Artificial Intelligence, AI, Geo-AI）研究，透過大數據的蒐集與智慧運算等方法，即使欠缺實際觀測資料，也能精準算出當地的空汙情況，透過這項新技術，結合台灣健保資料庫，可以詳細了解空汙對健康的影響。

團隊指出，這項研究是蒐集約50名氣喘兒童鼻腔與腸胃道的檢體，經由衛星觀測兒童住家附近的綠地分布，再結合上述的精準空汙資料，發現住家附近空汙愈嚴重，暴露在汙染因子像是二氧化氮、臭氧與 PM2.5 微粒愈多，氣喘兒的鼻腔與腸道微生物的多樣性愈差，壞菌像是鏈球菌屬的數量愈多、好菌愈少。

研究中並觀察到兒童住家附近綠地的多寡，也會影響到菌相，發現住家附近綠地愈多的氣喘兒其鼻腔與腸道菌相也會愈健康，顯示長期的綠地接觸可能有助於鼻腔與腸道微生物群的健康發展。

劉宗霖教授表示，影響兒童鼻腔與腸胃道內菌相的因素有很多，空汙與綠地只是其中部分原因，其他像是年齡、性別、家中是否有養寵物、環境打掃的頻率、是否有蟑螂及是否有兄弟姐妹等，都會影響，但透過問卷與統計的方法，將其他因子盡量排除，結果可以看出與空汙與綠地確實有明顯關聯。

吳治達教授表示，現代環境因子與汙染物對兒童健康的影響日益受到關注，腸道微生物群與免疫系統的關聯更是許多家長關心的議題。研究團隊希望透過此研究，提升社會對空氣汙染與綠地暴露對兒童健康影響的認識，並為未來環境與公共衛生政策提供參考依據。

吳治達教授表示，這項成果不僅填補了氣喘兒童腸道微生物與環境暴露關係的研究空白，也為環境健康政策與兒童保健提供了科學依據，同時展現了環境健康、空間資訊與 Geo-AI 技術應用的研究實力，並為學術界與社會大眾提供了一個全新的視角，以理解環境與人體微生物群之間的複雜交互關係。

論文連結：

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935122024227?via%3Dihub