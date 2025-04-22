狠課3500%重稅！美圍堵中資太陽能　東南亞四國淪「代工箭靶」

▲美國確定針對部分東南亞太陽能電池徵收高額關稅 。（示意圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國政府正式敲定針對來自馬來西亞、柬埔寨、泰國與越南等東南亞地區大多數太陽能電池產品徵收高額關稅，稅率依企業與產地而異，最低41%、最高超過3500%。這項措施源於美國本土業者控訴中資企業透過當地工廠傾銷廉價產品並接受不公平補貼，損害美國太陽能產業，華府藉由關稅手段強化防堵，力圖重建本土製造競爭力。

根據《路透社》，韓國韓華Qcells、總部位於亞利桑那州的第一太陽能（First Solar）與數家美國本土規模較小的製造商，於去年共同提出申訴，要求政府對不公平競爭行為採取行動。

這些企業組成的「美國太陽能製造貿易委員會聯盟」（the American Alliance for Solar Manufacturing Trade Committee）指出，中資企業雖未直接出口中國製造產品，卻透過設於東南亞的工廠，以低於成本的價格傾銷太陽能板，並獲取政府補貼，使美國本地商品在價格上根本無力競爭。

美國商務部21日公布最終關稅結果，馬來西亞Jinko Solar產品的綜合稅率為41.56%，而Trina Solar在泰國的產品則面臨高達375.19%的關稅；至於柬埔寨則因業者拒絕配合美國調查，相關產品將遭課徵超過3500%的懲罰性關稅。

代表產業請願方的律師Tim Brightbill表示，「這是非常有力的結果，我們相信這將有效遏止中國企業在這四個國家進行的不公平貿易行為，這些行為已長期傷害美國的太陽能製造業。」

統計數據指出，去年上述4國對美出口太陽能產品總值超過100億美元，占美國市場供應的大宗。然而，在調查與關稅威脅的壓力下，今年來自這4國的進口量僅為去年的一小部分，轉而帶動美國自寮國與印尼等其他國家的進口需求攀升，顯示全球太陽能供應鏈正面臨重組。

不過，並非所有美國產業團體都支持課徵重稅。太陽能產業協會（SEIA）批評，關稅恐將提高美國工廠組裝太陽能板時所需電池的成本，進而拖累整體產業發展。該協會強調，自2022年美國推出清潔能源製造補貼政策以來，國內製造設施成長顯著，若關稅拉高成本，恐反向削弱政策成效。

依照美國程序，國際貿易委員會（ITC）仍需於6月進行表決，決定是否認定傾銷與補貼對美國產業造成「實質性傷害」。若通過，高額關稅將正式生效。