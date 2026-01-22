勇消救人殉職　基隆消防局FB換黑白照哀悼：任務已經結束

記者黃翊婷／綜合報導

基隆市樂利三街大型社區台北生活家21日晚間發生火災，造成2死4傷，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑3次進入火場救人，卻不幸殉職。基隆市消防局人員22日一早將臉書粉專大頭貼改為黑白照片，並發文哀悼，「小隊長，任務已經結束！一路好走。我們會記得，祢為了救人而犧牲了自己！」

▲勇消詹能傑殉職。（圖／翻攝自Facebook／基隆市消防局-角落消火伴）

安樂區六合里最大社區「台北生活家」一棟6層樓住家的2樓，在21日晚間發生火災，濃煙自2樓衝出後，迅速竄滿樓梯與公共空間，因為當時煙勢過大，消防人員先請民眾留在屋內避難，並同步展開灌救與引導，疏散大約20多戶、上百人到一樓。

▼▲火災現場屋內推滿雜物。（圖／記者郭世賢翻攝）

然而，仁愛分隊小隊長詹能傑為了救出受困的羅姓女子，3次進入火場救援，最後不幸殉職，羅女獲救後也因傷重不治。這起火災一共造成2死4傷，疑似是住戶堆積雜物起火，詳細起火原因待查。

▲這場火災一共造成2死4傷。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

據了解，詹能傑是警專23期畢業，消防資歷20年，曾參與國道3號走山、復興空難、普悠瑪翻覆、太魯閣408號車次、0204花蓮震災雲門翠堤等搜救，他的弟弟也是消防員，兄弟倆表現都很傑出。

如今詹能傑為了救人而殉職，基隆市消防局人員22日早上將臉書粉專的大頭照改為黑白照片，並PO出詹能傑與同事的合照悼念，「慟！小隊長，任務已經結束！一路好走。我們會記得，祢為了救人而犧牲了自己！」