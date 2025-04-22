林毅夫：中美若停止貿易　美國的損失將遠超中國

▲林毅夫。（圖／ETtoday資料照）

記者陳冠宇／綜合報導

北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫表示，中美經濟確實存在「脫鉤」的風險，但「完全脫鉤的可能性不大」。他也大膽預測，中美最終若走到停止貿易的地步，美國的損失將遠超中國。

中國公共外交協會昨（21）日在北京舉行經濟專題「臨甲7號」沙龍交流會，林毅夫出席該活動時，就中國最新經濟政策與未來發展作主旨發言，並與中外媒體交流。

當被問及關稅戰對中國GDP的影響時，林毅夫指出，中國是以國內大循環為主的經濟體，只要把所具有的優勢用好，相信還是能實現5％左右的經濟成長目標。

他接著稱，「美國面臨的困難比中國大」，中國的困難是要把外銷轉為內銷或其他市場。反觀美國的產品過去是從國外進口，現在要製造業回流，從投資到建廠，也要一年、兩年以後，這段時間美國產品的價格會非常高，會供給能力不足。

林毅夫說，即使美國能使製造業回流，也是沒有比較優勢的製造業，生產價格一定比從國外進口價格高。「在這種情況之下，我覺得美國的人民要付出巨大的代價。」

▲中美貿易戰。（圖／路透）

至於，中美貿易未來是否有「脫鉤」風險？林毅夫坦言，當然任何可能性都不能排除，但完全「脫鉤」可能性不大。因為，美國的企業需要中國的市場和供應鏈，美國民眾也需要中國價廉物美的產品。

林毅夫還認為，中美如果停止貿易，美國的損失將遠超中國。因為中國市場規模是美國的兩倍，失去中國市場將導致美國高科技產業利潤驟降，無力持續投入研發，從而喪失技術優勢。

林毅夫另提到，從經濟學理論上來說，保護主義只會帶來雙輸甚至多輸的結果，但大體量經濟體的損失會比小體量經濟體更小，美國的經濟佔全球GDP的15％，是最大經濟體，這也是川普宣稱自己牌很多的原因。

但林毅夫續指，除了美國之外的經濟體如果團結起來，就佔全球經濟的85％，這樣的合作就是一個大經濟體。他說，「只要有信心，有合作，我們就能克服這些挑戰。」