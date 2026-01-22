　
國際

涵蓋逾半國境！美迎極寒冬季風暴　近1.8億人恐面臨停電、交通中斷

▲美國將迎來極寒冬季風暴。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國將迎來極寒冬季風暴。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國本周將迎來一波挾帶極低氣溫的強烈冬季風暴，影響範圍橫跨南部、中部至東岸，超過1.75億人恐面臨停電與交通中斷風險。氣象單位警告，這場風暴規模龐大、影響時間長，部分地區可能出現破紀錄降雪與嚴重冰害。

冬季風暴涵蓋逾半個美國

法新社報導，這股被命名為「冬季風暴傅恩」（Winter Storm Fern）的系統，預計將自德州一路向北、向東擴展，影響北美大平原、中大西洋岸，並波及美國東北部多個州。氣象預測指出，風暴影響範圍可能長達2000英里（約3219公里），超過美國本土總長的一半。

德州進入緊急狀態

氣象單位指出，風暴高峰預計落在22日與23日，德州已率先宣布進入緊急狀態，以因應可能出現的極端低溫、降雪與電力中斷情況。相關單位也已提前部署救援與應變資源。

重災區降雪恐超過30公分

預報顯示，中大西洋岸地區恐成為重災區，部分地區降雪量可能超過1英尺（約30.48公分），維吉尼亞州與馬里蘭州被點名為首當其衝的州別。強風配合大量降雪，恐使道路封閉、航班取消情況加劇。

可能刷新部分地區歷史降雪紀錄

美國氣象頻道（The Weather Channel）更發布災難性預警，指出風暴可能帶來「嚴重冰害」，並形成長達1500英里（約2414公里）的廣泛降雪帶，不排除刷新部分地區的歷史降雪紀錄。凍雨與厚重積冰也可能導致樹木倒塌，進一步破壞電力與通訊設施。

在美國金融中心、人口最多的紐約市，氣象預報同樣不容樂觀。美國氣象頻道警告，紐約市降雪量可能高達12英吋（約30.48公分），市府已密切關注天候變化，並呼籲民眾減少不必要外出，提前做好防寒與防災準備。

基隆2死惡火！殉職小隊長是消防兄弟檔　3進火場「摘面罩救人」

美國冬季風暴

