自民黨大選公約出爐　重申台海和平穩定

▲▼日本首相高市早苗。（圖／路透）

▲日本首相、自民黨總裁高市早苗。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

日本自民黨21日正式公布眾議院大選選舉公約，內容橫跨外交安保、經濟改革、政治透明度及皇位繼承等多個面向。在區域安全議題上，自民黨再次明確點出「台灣海峽和平與穩定的重要性」，並強調將全面強化應對武力片面改變現狀，以及經濟威壓行為的因應能力，展現日本政府一貫的堅定立場。

強化外交安保：力推FOIP、守護台海穩定

根據《中央社》報導，自民黨官網公布的公約內容，外交政策將以日美同盟為基軸，強力推動「自由且開放的印度太平洋」（FOIP）戰略。日本政府計畫策略性運用政府開發援助（ODA）與安全保障能力強化支援（OSA），加強與共享自由、民主、法治等普世價值國家，以及「全球南方」國家的合作。

針對中、俄、北韓帶來的地緣政治挑戰，自民黨表示將以毅然態度面對威脅，守護國土與國民安全。對於中國，雖致力於建立建設性且穩定的對話關係，但對其挑釁行為將保持冷靜且堅定的應對，並重申台海和平的重要性。

此外，公約也提到將撤廢防衛裝備移轉的限制，積極推動裝備移轉，並計畫在今年內修訂「國家安全保障戰略」等3項文書。

經濟民生策略：半導體集中投資、研議消費稅減稅

在經濟與民生議題方面，自民黨主張透過大膽投資帶動經濟成長，特別鎖定人工智慧（AI）、半導體等17個戰略領域進行集中投資，並確保稀土等重要礦物資源以防範他國經濟脅迫。同時，政府也將穩健降低政府債務占GDP的比重，以維持市場信賴。

為減輕民眾負擔，公約提出消費稅減稅構想，研議在2年期限內，將飲食類食品排除在消費稅課稅對象外。教育部分則以高中學費無償化為契機，推動相關教育改革。

政治與皇室改革：削減眾院席次、修訂皇室典範

政治改革方面，自民黨主張檢討選舉制度，目標削減一成眾議院席次，並強化政治資金的透明度；修憲部分則將積極推動包括「明記自衛隊」在內的4項內容。

值得關注的是，面對皇族成員老化與男系子嗣稀少問題，公約納入皇位繼承方案，優先研議允許皇族收養制度，讓具父系血緣的男性透過養子方式回復皇籍，以確保皇位繼承的穩定性。

外國人政策：檢討土地取得規定、消除國民疑慮

在外國人政策上，自民黨表示將正面回應國民對出入境、稅制及土地取得的不安感。未來將重新檢討外國人取得住宅與土地的相關規定，從安全保障層面消除疑慮，同時完善環境使外國人能理解並遵守日本文化規範，成為社會一員。

基隆2死惡火！殉職小隊長是消防兄弟檔　3進火場「摘面罩救人」

