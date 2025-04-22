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大陸 大陸焦點 特派現場

美元主導地位削弱、人民幣藉機竄起？　陸學者：必須抓住機會

▲▼美元與人民幣。（圖／路透）

▲美元與人民幣。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

在美國資產的安全性和可信度受到質疑之際，中外企業似乎越來越熱衷於使用人民幣進行國際支付結算。數據顯示，外企人民幣跨境貿易結算使用率從68％升至77％。大陸學者呼籲，關稅政策加劇美元地位削弱，人民幣應抓住機會。

據國際貨幣研究所（IMI）發布的報告，2024年第四季，逾六成（約68％）的受訪企業存在人民幣跨境貿易結算業務，過半（53％）的受訪企業使用人民幣進行外匯交易。

除美元外，約三成企業報告使用人民幣結算的比例超過50％，超六成的企業報告人民幣結算比例超10％。數據還顯示，外企人民幣跨境貿易結算使用率從68％升至77％。

談及原因時，近七成企業使用人民幣結算是出於對「資產安全性」的考量，近半數企業是為了優化「風險配置」，還有不到四成認為人民幣「收益可觀」。

國際貨幣研究所總結認為，2024年，計劃增加人民幣結算的企業佔比呈穩步上升的趨勢，企業對跨境人民幣結算的需求日益增長。但同時，美元仍佔主導地位，且歐元、日元等國際貨幣也在積極拓展國際市場，與人民幣形成競爭態勢。

▲▼上海洋山深水港,中美貿易戰。（圖／路透）

▲中美貿易戰。（圖／路透）

川普政府關稅政策加劇美元地位削弱，為人民幣國際化創造了有利的機會。香港《南華早報》報導，復旦大學金融學教授楊長江表示，「近期美國國債市場波動性飆升，是一個分水嶺事件」，與以往的動蕩時期不同，這次全球資本沒有流向美國。

楊長江進一步指出，我們過去認為，貿易結算是人民幣國際化的主要驅動力，但現在的重點轉向人民幣能否作為避險資產。「這是我們必須抓住的機會。」

中國人民大學財政金融學院教授、國際貨幣研究所副所長涂永紅同樣認為，在當前國際形勢下，全球貨幣體系可能進一步多元化，這將有利於人民幣的國際化進程。

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