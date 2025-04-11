菲國華裔「鋼鐵大王」遭撕票！1.2億贖金沒用　疑和離岸博弈商有關

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菲律賓華裔「鋼鐵大王」遭撕票！付1.2億贖金也沒用　疑和離岸博弈商有關

菲律賓華裔「鋼鐵大王」遭綁架撕票! 家屬付1.2億贖金也沒用　疑和離岸博弈營運商交惡有關

▲菲律賓華裔「鋼鐵大王」郭從願上月被綁架後也被撕票。（圖／翻攝自X，下同）

圖文／CTWANT

菲律賓綁架撕票事件頻傳，當地的華裔「鋼鐵大王」郭從願上月被綁架後也被撕票，菲律賓警方9日上午發現他和司機的遺體，證實兩人遇害，家表示，曾三度交付贖金約1.2億元台幣，但仍無法救回兩人。

根據多家菲律賓媒體報導，68歲的死者郭從願（Anson Que），為大馬尼拉區Elison鋼鐵公司創辦人，是菲律賓家喻戶曉的鋼鐵大王，他和司機在3月29日於布拉干省參加一場餐會後被綁架。

菲律賓華裔「鋼鐵大王」遭綁架撕票! 家屬付1.2億贖金也沒用　疑和離岸博弈營運商交惡有關

報導稱，警方4月8日在奎松市附近發現一輛被丟在路邊的Lexus LM350多功能休旅車，證實屬於郭從願，根據報導，郭從願的家屬事後收到綁匪索要贖金的通知，焦急地分了3次共付2.1億披索，折合新台幣約1.2億元的天價贖金，元以為付了贖金，人就能平安歸來，未料最後竟成了被丟棄在草叢中的屍體。

郭從願和司機的屍體9日被發現丟棄在里薩爾省羅里計斯鎮的一處草叢內，遺體被裝在尼龍袋內，頭部還以膠帶包裹住，臉部布滿傷痕瘀青，死前疑被施暴。

據了解，出生於福建泉州郭從願，28歲時前往菲律賓發展，最早在一家鋼鐵廠打工，靠著微薄收入養家餬口，當他累積足夠積蓄後，創辦了安順鋼鐵貿易公司，從事二手鋼材買賣，生意接著越做越大，並涉及房地產業、農場、餐飲等其他產業，成為當地富商。郭從願生前活躍於多個菲律賓當地華裔社團，還擔任菲律賓中國商會創會會長等職務。

不過當地媒體報導，郭從願會被撕票，疑似是先前菲律賓離岸博弈營運商((Philippine offshore gaming operators,POGO)提出租用郭從願位於布拉干省的大樓，並支付了數百萬美元訂金，不過這場交易破裂，博弈集團要求退還一半訂金，但遭郭從願拒絕，另傳郭家曾向地方勢力求助，但最終仍無法保住人質性命。

除此之外，這起撕票案也令菲國警方聲譽受創，反綁架大隊（AKG）指揮官被迅速撤換，當地媒體與社交平台也對警方執法效率維安問題熱議，目前當地警方正在調查案件是否與菲律賓離岸博弈營運商有關。

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