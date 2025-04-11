孕肚大到被懷疑4胞胎　年輕產婦遭診斷這病！事後驚吐「差點喪命」

▲女子的肚子大到嚇人，有人開玩笑說她像懷了4胞胎。（圖／翻攝自TikTok）



圖文／CTWANT

英國威爾斯卡迪夫（Cardiff）22歲的年輕媽媽勞倫德雷珀（Lauren Draper），日前在懷上第四胎時欣喜萬分，但因為肚子實在太大，不僅被路人懷疑太不真實，甚至有人笑她肚子裡「是個頂樓豪宅」。後來在懷孕24周時由於胎兒胎動減少，她接受超音波檢查，才被醫生診斷出患有「羊水過多症（Polyhydramnios）」，險些有生命危險。

據《紐約郵報》報導，羊水過多症指的是孕婦子宮內的羊水量異常增加，會導致腹部異常膨大，並有早產、胎位異常、臍帶脫垂等風險。隨著孕期進展，到了第29周，勞倫德雷珀開始感到身體有巨大變化，不但走路困難，連在床上翻身都很吃力，到了第31周就因為有「臍帶脫垂（cord prolapse）」風險被緊急送醫住院。

勞倫德雷珀回憶，「當時我的肚子真的大得不像話，大家第一眼看到的不是我，而是我的肚子。」甚至有陌生人問她，「你懷了幾個孩子？」「裡面是什麼？頂樓公寓嗎？」還有人懷疑她是AI（人工智慧）模擬出來的假孕婦。

懷孕第34周時，勞倫德雷珀的肚子大到嚇人，有人開玩笑說她像懷了4胞胎，但實際上她只懷了1胎。此段期間，她也接受類固醇藥物注射以促進胎兒肺部成熟，但過度的羊水壓力讓她的肋骨出現瘀傷、疼痛難耐，「我肋骨那邊全都是瘀青、非常脆弱，碰一下就痛。」

直到今年1月6日凌晨3時29分，勞倫德雷珀在懷孕34周又4天時突然大量出血，被緊急送往開刀房剖腹生產。醫師研判她出現「胎盤早期剝離（Placental abruption）」的危機，若不立刻處理，她與胎兒都可能面臨生命危險。這場剖腹手術的失血量達5公升，直到產後7小時，她才得以見到剛出生的女兒。

勞倫德雷珀為小女嬰取名為奧莉薇（Olyve），出生時體重約2.76公斤，但當時情況危急，4度為人母的她回憶，「醫生說她出生時沒有呼吸、全身發紫，我聽到這個消息非常害怕。」奧莉薇目前仍在醫院接受治療，面臨呼吸衰竭的問題，但勞倫德雷珀堅信，女兒會撐這個難關。

勞倫德雷珀坦言，曾在2022年經歷1次流產，因此這次再度懷孕後本就被列為高風險個案。事實上，她在懷第一胎時，也曾有羊水過多的情況，直到38周才被發現，但此次醫師提早在24周便注意到異常情況，並於29周發現問題持續惡化，推測是奧莉薇無法順利吞咽羊水，才導致羊水持續堆積。

現在回想起來，勞倫德雷珀形容自己「像一塊煎餅」，直呼「破水後，護理師都驚訝地說『妳的肚子怎麼縮得這麼快』，原本的膨脹感頓時消失了，但也花了10天才完全消下去」。雖然這段孕期充滿挑戰與痛苦，但目前她仍然懷抱希望，等待女兒平安康復出院。

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