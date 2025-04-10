300萬路虎「卡位硬擋救護車」還加速開走！影片曝...網怒轟：人渣

▲開著要價約300萬路虎休旅車的駕駛，不但擋路還逼車，最後甚至超車揚長而去。（圖／擷取自Facebook／爆料公社公開版）

圖文／CTWANT

未禮讓救護車的擋道事件層出不窮！一輛行駛在道路上的救護車沿路狂鳴笛，其他車輛見狀立刻避讓，深怕延誤傷患的救治時間，怎料卻有一輛百萬名車不僅沒讓路，還故意卡位逼車，最後超車揚長而去。惡劣行徑曝光後，網友全炸鍋，紛紛開罵「做人不要太夭壽！」

一名網友在臉書社團「爆料公社公開版」上傳一段行車紀錄器畫面，發文直呼「有錢就是任性，只要有錢就是能置他人生死於度外。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

從畫面中可見，一名開著要價約300萬、Land Rover路虎休旅車的駕駛，在救護車鳴笛要求讓道之際，不但不肯讓路給救護車通行，甚至還與救護車緊貼併排，逼車意味濃厚，最後更是直接猛踩油門超車，跋扈態度令人髮指。

影片曝光後，引來網友一片撻伐聲，「做人不要這麼夭壽」、「哪裡的人渣駕駛」、「又是一個沒知識又沒常識的人」、「這人根本是流氓啊」、「到底是什麼心態？」「哇！這不是單純擋而已，還故意逼耶」、「這個說是隔音沒聽到也不可能了，還刻意往救護車方向去擋」、「為什麼總是有人這麼賤」、「這種的一定要重罰，最好一輩子都不能開車！」

事實上，根據《道路安全交通規則》之規定，當消防車、救護車、警備車、工程救險車及毒性化學物質災害事故應變車，開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務時，在路上不受標誌、標線及號誌指示限制，具有優先通行權，因此汽車駕駛需避讓，先讓緊急車輛通過，不立即避讓者，可處汽車駕駛人新台幣3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照；若因此致人死傷者，可處汽車駕駛人新台幣6000元至90000元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

延伸閱讀

▸ 單親媽花「1600萬買房」給兒！竟被封鎖3年 母子對簿公堂結局曝

▸ 4年被尪提4次離婚！女星宣布結束內耗的婚姻：忍無可忍

▸ 原始連結