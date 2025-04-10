不是漱口水！ 醫揭刷牙前「多做1事」助排毒：牙菌斑大減

▲網路上流傳用「椰子油漱口法」，聲稱能夠有效減少牙菌斑。（示意圖／翻攝Pexels）

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近來網路上流傳一種「椰子油漱口法」，聲稱能排毒並改善身體健康，引起不少關注。對此，家醫科醫師李思賢表示，這項方法源自印度的古老療法，已有部分研究指出，其對口腔健康確實具有潛在益處。不過他也強調，椰子油漱口僅為輔助性質，並不能取代正規的刷牙與使用牙線等基本口腔衛生習慣。

李思賢在臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」指出，椰子油中富含月桂酸，具有抗菌特性。操作方式為每日早上尚未刷牙前，取一大匙（約10至15毫升）椰子油含於口中，輕輕晃動漱口10至20分鐘後吐出，再依正常步驟刷牙與漱口。

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李思賢解釋，油類具吸附脂溶性物質的特性，椰子油在口腔中與唾液混合、乳化後，有助帶走細菌與代謝廢物，進一步減少口腔內的毒素負擔，「就像用油來『洗嘴巴』一樣」。

除了清潔作用外，椰子油對口腔微生態亦可能帶來正向影響。李思賢指出，口腔中若壞菌過多，容易引發牙周病、蛀牙與口臭等問題，而研究顯示，椰子油中的月桂酸對如**變異鏈球菌（Streptococcus mutans）**等與蛀牙和牙菌斑相關的細菌具抑制效果。

李思賢說明，2015年發表於《Nigerian Medical Journal》的研究中，有60名牙齦炎患者連續一週每日以椰子油漱口，結果顯示牙菌斑與牙齦炎指數明顯下降，顯示其抗菌與抗炎潛力；2020年《Heliyon》期刊一篇系統性回顧則分析12項研究，亦認為椰子油漱口對減少牙菌斑及改善牙齦發炎有一定成效，但也指出目前研究規模偏小，方法不一，仍需更嚴謹的臨床驗證。

此外，包括美國自然療法醫師Joseph Mercola與國際知名的Bruce Fife醫師也曾公開推廣油漱法，認為除了改善口腔健康外，甚至可能對全身健康有所幫助，如減輕頭痛、改善皮膚狀況等。

不過李思賢提醒，油漱法雖然成本低、副作用少，但不應因此忽略基本的口腔清潔程序。他強調，「它是輔助，不是主角」，民眾仍應每日確實刷牙與使用牙線，另在漱油時應避免過度用力，以免造成下顎肌肉疲勞或酸痛。

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