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2025「劫煞星」入命！4生肖迎挑戰　逆勢翻身看這次

2025年「劫煞星」入命，有4個生肖會受到挑戰。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲命理師點名4生肖，將面臨「劫煞星」帶來的挑戰。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

「劫煞星」象徵容易遭小偷、損失財物，以及工作上的不如意，2025年的「劫煞星」入命，會為4個生肖帶來事業、人際與財運的挑戰，只要能夠調整心態、靈活應對，就能從中獲得突破和轉機，迎來新的成長。

紫微斗數老師姚本軍在臉書指出，虎、猴、狗、馬等4生肖將經歷變動，因為劫煞星是一顆帶有突發變數、破壞力、挑戰的星曜，象徵事業、財運、人際關係等方面可能遭遇意外變數、競爭壓力或突如其來的阻礙。不過，劫煞星也具備「先破後立」的特質，若能及時應對挑戰、調整策略，反而能在困境中突破，獲得意想不到的成長。

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●生肖虎：適應變化，勇敢突破

事業上將迎來較多變化與機遇，可能涉及職位調動、環境轉換、升遷機會等，也代表需要主動學習新技能、適應變局，如果固守原本的方式，可能會錯失良機。

然而，劫煞星帶來變動，卻不代表一定是負面影響，關鍵在於如何把變動轉化為成長機會。如果遇到新的職場挑戰，建議以開放心態迎接，不要抗拒改變，並適時調整策略。同時靈活應對，當面臨調整或轉換時，不要固執舊有模式，適應新機制才是關鍵。

●生肖猴：謹慎行動，應對突發狀況

事業發展上會因為外部環境的變動而遇到挑戰，例如外派、差旅、跨國合作、搬遷工作環境等，都將帶來額外的壓力與挑戰。此外，也提醒出行時需注意安全，避免意外狀況影響事業進展。

注意和「人際關係、外界合作」有關的事，劫煞星的進入，意味著會遇到競爭者或外部阻力，容易遭遇小人、職場鬥爭或突發的計畫變動。因此，需要更加謹慎應對職場變數，尤其是當涉及與外部單位的合作時，務必做好風險評估與應對。

●生肖狗：穩紮穩打，避免職場波折

事業發展將面臨不小的挑戰，例如職場競爭、升遷壓力、內部人事變動、工作職責變更等。容易在事業上遇到意外阻礙，甚至被動接受變動，如果沒有提前準備，可能會讓事業發展受到干擾。

然而，挑戰並非完全負面，只要能夠穩紮穩打，提前做好規劃，並學會如何處理壓力與競爭，這一年仍然能夠有所突破。因此，建議不要急於求成，而是穩健經營事業，並時刻關注職場變化，以防突發狀況影響發展。

●生肖馬：謹慎理財，避免財務損失

財務狀況可能會有較大的波動，容易出現投資失誤、財務計畫變更、突發支出或收入不穩的情況。因此，這一年在金錢管理上務必要謹慎，不宜冒險投資或大筆支出，以免因錯誤決策導致財務壓力加重。此外，也要注意意外的財務變動，例如突如其來的額外開銷、職場變動影響收入等，因此建議保持財務彈性，不要過於依賴單一收入來源，並預留一定的資金作為應急準備。

姚本軍強調，劫煞星影響這4個生肖的事業和財務發展，關鍵在如何穩健應對變局、降低風險、避免衝動行動。

●生肖虎：適應變動，學習新技能，勇於迎接新挑戰。

●生肖猴：外出發展需謹慎規劃，提防職場競爭與突發狀況。

●生肖狗：事業競爭加劇，低調行事，專注提升自身能力。

●生肖馬：財務起伏較大，避免衝動投資，謹慎管理金錢。

◎民俗說法，僅供參考。

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