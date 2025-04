馬斯克開直播遭網狠酸　打遊戲狂輸還被嗆「你會孤獨死」

▲太空探索技術公司(SpaceX)創辦人、特斯拉(Tesla, Inc.)執行長馬斯克(Elon Musk)。(圖/達志/美聯社)

太空探索技術公司(SpaceX)創辦人、特斯拉(Tesla, Inc.)執行長馬斯克(Elon Musk)最近在搭乘私人飛機時,進行所謂的「空中連線測試」,以展示其旗下星鏈(Starlink)衛星網路的穩定性。他選擇在飛行途中進行直播,自稱是一場「技術測試」,同步玩起了《流亡黯道2》(Path of Exile 2)。但整場直播不到2小時,他不僅在遊戲中連連陣亡,還被網友嗆辣的留言灌爆聊天室,最後他以「連線中斷」草草結束直播。

綜合外媒報導,直播初期,馬斯克幾乎不發一語,面對鏡頭神情冷淡,只是默默操作角色,挑戰極高難度的硬派模式(perma-death),結果數度死亡,只好不斷重建角色。其中有一次,他創角命名為「Kekius Maximus」,此為他在X(前Twitter)上的常用ID,帶有4chan論壇的迷因意味。不過,他的這個角色最後也死在遊戲初期的教學關卡,被一名名為「Bloated Miller」的Boss打敗,並成為遊戲失敗的關鍵。

不料在直播期間,馬斯克開始收到其他玩家私訊,一開始是稱讚「神之玩家」,但很快就變成攻擊與嘲諷,諸如「你沒有真正的朋友,會孤獨地死去(You have no real friends and will die alone)」、「你毀了這個國家,就像你毀掉所有你的婚姻一樣(You ruined the country just like you ruined all your marriages)」等言論不斷湧入,包括他的外貌、個人生活,甚至與政府的對抗政策,也都成為網友的攻擊目標。

不僅如此,還有人假冒馬斯克的前伴侶之一聖克萊爾(Ashley St. Clair),自稱是他5個月大孩子的母親,在聊天室留言,「我買了PoE2(《流亡黯道2》)的早鳥版本只為了聯絡你,請付孩子的撫養費,謝謝你,伊隆。」還有人,「我是你失散多年的兒子,看著我,伊隆爸爸。」

面對越來越多的訊息攻擊,最初有觀眾提醒馬斯克,可使用相關功能關閉聊天室,但他並未採取任何行動。甚至還有人不斷重複謾罵「去死、去死、去死」,讓整場直播氣氛越來越詭異。最終,他在面對其中一名Boss時,因為連線不穩斷線失敗,隨後表示「喔,我們斷線了」,並直接結束了直播。該段影片原先在X上開放點閱,但事後已遭相關用戶刪除,但僅存部分影片已被轉載至YouTube。

▲馬斯克開直播玩遊戲遭網友一頓狂嗆,讓他後來以「連線中斷」草草結束直播。(圖/翻攝自YouTube/Forever Immortal)

除了網路直播遭洗版,馬斯克最近也在非遊戲領域捲入政治口水戰。他與川普顧問納瓦羅(Peter Navarro)由於對中國大陸商品的高額關稅政策看法不一致爆發衝突。納瓦羅也曾批評,特斯拉只是「一間依賴外國零件的汽車組裝廠」,並非真正的製造商。

馬斯克對此則在X上怒嗆「納瓦羅真是個白痴,他說的完全不符事實」,並補充特斯拉「是美國製造率最高的汽車品牌」,還說納瓦羅「比一袋磚頭還蠢」。針對2人隔空互嗆,美國白宮發言人萊維特(Karoline Leavitt)則輕描淡寫回應,「男孩就是男孩,讓他們繼續公開吵架吧。」

▲馬斯克直言納瓦羅是假專家、白癡且比一袋磚頭還蠢的人。(圖/翻攝自X/elonmusk)

