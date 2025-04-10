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馬斯克開直播遭網狠酸　打遊戲狂輸還被嗆「你會孤獨死」

太空探索技術公司（SpaceX）創辦人、特斯拉（Tesla, Inc.）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志／美聯社）

▲太空探索技術公司（SpaceX）創辦人、特斯拉（Tesla, Inc.）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

太空探索技術公司（SpaceX）創辦人、特斯拉（Tesla, Inc.）執行長馬斯克（Elon Musk）最近在搭乘私人飛機時，進行所謂的「空中連線測試」，以展示其旗下星鏈（Starlink）衛星網路的穩定性。他選擇在飛行途中進行直播，自稱是一場「技術測試」，同步玩起了《流亡黯道2》（Path of Exile 2）。但整場直播不到2小時，他不僅在遊戲中連連陣亡，還被網友嗆辣的留言灌爆聊天室，最後他以「連線中斷」草草結束直播。

綜合外媒報導，直播初期，馬斯克幾乎不發一語，面對鏡頭神情冷淡，只是默默操作角色，挑戰極高難度的硬派模式（perma-death），結果數度死亡，只好不斷重建角色。其中有一次，他創角命名為「Kekius Maximus」，此為他在X（前Twitter）上的常用ID，帶有4chan論壇的迷因意味。不過，他的這個角色最後也死在遊戲初期的教學關卡，被一名名為「Bloated Miller」的Boss打敗，並成為遊戲失敗的關鍵。

不料在直播期間，馬斯克開始收到其他玩家私訊，一開始是稱讚「神之玩家」，但很快就變成攻擊與嘲諷，諸如「你沒有真正的朋友，會孤獨地死去（You have no real friends and will die alone）」、「你毀了這個國家，就像你毀掉所有你的婚姻一樣（You ruined the country just like you ruined all your marriages）」等言論不斷湧入，包括他的外貌、個人生活，甚至與政府的對抗政策，也都成為網友的攻擊目標。

不僅如此，還有人假冒馬斯克的前伴侶之一聖克萊爾（Ashley St. Clair），自稱是他5個月大孩子的母親，在聊天室留言，「我買了PoE2（《流亡黯道2》）的早鳥版本只為了聯絡你，請付孩子的撫養費，謝謝你，伊隆。」還有人，「我是你失散多年的兒子，看著我，伊隆爸爸。」

面對越來越多的訊息攻擊，最初有觀眾提醒馬斯克，可使用相關功能關閉聊天室，但他並未採取任何行動。甚至還有人不斷重複謾罵「去死、去死、去死」，讓整場直播氣氛越來越詭異。最終，他在面對其中一名Boss時，因為連線不穩斷線失敗，隨後表示「喔，我們斷線了」，並直接結束了直播。該段影片原先在X上開放點閱，但事後已遭相關用戶刪除，但僅存部分影片已被轉載至YouTube。

馬斯克開直播玩遊戲遭網友一頓狂嗆，讓他後來以「連線中斷」草草結束直播。（圖／翻攝自YouTube／Forever Immortal）

▲馬斯克開直播玩遊戲遭網友一頓狂嗆，讓他後來以「連線中斷」草草結束直播。（圖／翻攝自YouTube／Forever Immortal）

除了網路直播遭洗版，馬斯克最近也在非遊戲領域捲入政治口水戰。他與川普顧問納瓦羅（Peter Navarro）由於對中國大陸商品的高額關稅政策看法不一致爆發衝突。納瓦羅也曾批評，特斯拉只是「一間依賴外國零件的汽車組裝廠」，並非真正的製造商。

馬斯克對此則在X上怒嗆「納瓦羅真是個白痴，他說的完全不符事實」，並補充特斯拉「是美國製造率最高的汽車品牌」，還說納瓦羅「比一袋磚頭還蠢」。針對2人隔空互嗆，美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）則輕描淡寫回應，「男孩就是男孩，讓他們繼續公開吵架吧。」

馬斯克直言納瓦羅是假專家、白癡且比一袋磚頭還蠢的人。（圖／翻攝自X／elonmusk）

▲馬斯克直言納瓦羅是假專家、白癡且比一袋磚頭還蠢的人。（圖／翻攝自X／elonmusk）

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