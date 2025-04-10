中國觀光客踹打鹿！日本奈良縣「硬起來」頒新法：嚴禁暴力傷害鹿

▲日本奈良公園「神鹿」被認為是神的使者。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本奈良公園以溫馴的鹿群而聞名，當地的神鹿被視為「神的使者」，屬於日本政府法定天然紀念物，相傳從西元8世紀遷都奈良後至今，鹿群便長年與人類共存。然而，近年來卻頻繁傳出有中國觀光客惡意欺侮、暴力攻擊鹿的事件。對此，奈良縣政府修訂新法，明文禁止暴力虐待鹿隻的行為。

根據日媒《日刊體育》，日本現年32歲的知名迷惑系YouTuber「へずまりゅう」（本名：原田將大）昨（9）日透過社群平台X公布上述好消息，表示在經過長達9個多月的奔走後，奈良縣政府終於有所動靜，決定修訂《奈良縣都市公園條例》，將針對鹿隻的暴力行為明確列入禁止事項中。

原田將大表示，當他得知此事以後，激動得無法止住淚水，「儘管曾經歡笑、也曾流淚，如今終於能鬆一口氣！只要繼續向外界宣導，就能夠改變未來。」

報導指出，去年（令和6年，2024年）7月，曾有許多拍攝奈良鹿遭到觀光客狠踹、暴力毆打和敲打的影片在社群網路上擴散，因此透過修改條例、追加禁止事項來保護鹿群，禁止任意對鹿隻施以可能會造成身體外傷的暴行、且禁止教唆向鹿隻施暴，以及其他類似的準行為，包括奈良春日野國際論壇等設施也在修法適用範圍。

新法將從今年（令和7年）4月1日起實施。