南韓總統大選開跑！李在明拍片發表參選感言：打造真正大韓民國

▲尹錫悅與李在明。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

隨著南韓前總統尹錫悅4日遭到憲法裁判所通過罷免，南韓也預計在6月3日實施總統大選。對此，李在明昨（9）日正式辭去共同民主黨黨代表一職、投入參選程序，今（10）日更向媒體發布長達12分鐘的紀錄片，正式對外宣布參選總統，他強調要打造真正的大韓民國，以政府力量解決貧富差距，實現主權在民。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，李在明競選團隊10日上午向各大媒體發布一段長達12分鐘的紀錄片，標題為「李在明宣布參選：打造真正的大韓民國」，透露該段影片是在尹錫悅被罷免下台後拍攝製作的，內容強調主權在民的概念，開頭便指出為了呼應克服戒嚴事態民眾的要求，才決定挺身競選總統。

李在明表示，大韓民國民主的偉大之處並非在於憲法與制度，而是源自於國民的偉大，「國民們逐漸從深沉的寒冬覺醒，盼能夠共同迎來溫暖的春日！壓迫並不會使我們放棄、挫折和屈服，反而最終能夠戰勝壓迫，我們的歷史就是這樣。對於他們試圖破壞民主，我們從不放棄抵抗，最終成功拉下伴隨武力的龐大權力。」

▲李在明透過一段12分鐘的紀錄片，對外宣布參選總統。（圖／達志影像）

李在明提到，儘管南韓如今比數十年前還富裕，但人民所感受到的貧富差距愈來愈大，財富明顯集中在同一處，且每當天災人禍來臨時，最先受害的是弱勢階層的民眾，因此唯一解方是透過國家力量實施大規模的投資，以期恢復經濟成長。

他表示，「最根本的原因在於經濟......全球成長率停滯，單靠民間力量難以維持發展經濟，因此只有以政府為單位培育人才、大規模投資研發技術，才能復甦經濟。」

李在明強調，只有採取「實用主義」，才能讓全民吃得好、過得好，「許多平凡的一般民眾懷抱著希望，共同夢想打造幸福的快樂生活，這不就是真正的暖春嗎？我想打造真正的大韓民國，並成為大韓國民最優秀的工具。」

▼李在明透過12分鐘紀錄片，宣布參選總統。



李在明也解釋外交路線，強調以國家利益為優先，「從現實層面來看，韓美同盟對我們而言非常重要，至於美日韓合作關係也非常重要，其中我們一貫採取的原則，便是將大韓民國的國家利益置於優先。該競爭就競爭、該合作就合作，至於有矛盾的地方就互相協調。尤其，現在國家之間的激烈競爭，幾乎等同企業之間的競爭。 」

另外，李在明也在片尾中強調，想和全民共同創造真正的大韓民國，「國號『大韓民國』的涵義，是偉大且驕傲的國民，打造自主且民主的國家，實現真正的主權在民。」

報導指出，李在明預計明（11）日將在國會溝通館解釋「真正大韓民國」的具體構想。

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