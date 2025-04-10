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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吸取「孵蛋」經驗！　侯友宜明訪日5天考察2巨蛋

▲新北市長侯友宜出席基北北桃美國關稅議題會議。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市要蓋大巨蛋，市長侯友宜將於11日至15日與新北市議會出訪日本，吸收日本巨蛋經驗。新北市府今（10日）表示，侯友宜除與新北市議會議長蔣根煌及議員們拜會友好城市外，預計考察長照設施，並參訪東京巨蛋、西武巨蛋，參考國際經驗，納入規畫興建新北大巨蛋，同時前往神奈川縣拜會與交流。

侯友宜明早從松山機場搭機飛往日本，預計中午抵達東京羽田機場，隨即展開考察與拜會行程。市府指出，面對高齡化社會來臨，為了強化新北市長期照顧服務與智慧科技應用，侯友宜將參訪日本善光會，實際了解高齡照護與科技整合方面的創新作為。

針對重大建設方面，市府指出，侯友宜一行人將考察東京巨蛋、西武巨蛋(Belluna巨蛋)，聚焦場館規劃、商業發展模式及場館多功能使用等面向。侯友宜期待廣納不同巨蛋的設計優點，並融入台灣熱情的棒球文化，把打造一座具專業賽事與商業活力的新北大巨蛋，成為新北下一個國際級地標。

此外，市府也說，新北市與神奈川縣長年互動密切，不僅議會之間締結為「姊妹會」，雙方政府也在消防、教育等領域簽署合作協定、展開多次實質交流。侯友宜也在本次出訪期間，拜會神奈川縣知事黑岩祐治，進一步深化台日地方政府情誼。

本次出訪日本聚焦長照、巨蛋建設、消防合作等議題，隨侯友宜出訪成員包括副秘書長柯慶忠、衛生局長陳潤秋、體育局長洪玉玲、消防局長陳崇岳，市府團隊將透過交流互訪，為新北未來發展汲取寶貴經驗，持續推動城市進步與市民福祉。
 

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