　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普政府髮夾彎「暫緩實施」對等關稅　各國反應曝光！

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統川普先前針對各國頒布「對等關稅」政策，原本預計從美東時間9日凌晨起實施。豈料，川普政府卻突然宣布，暫緩實施試圖與美方協商的75國對等關稅90天、維持稅率10%，只有中國調升至125%。對此，日本給予正面評價，加拿大總理表示歡迎，南韓則表示這為美國拓展了談判空間。

川普於台灣時間今（10）日凌晨再度宣布，將授權一向為期90天的「暫停措施」，期間大幅降低互惠關稅至10%，並立即生效，且適用對象為與美國針對關稅進行協商、為對美國採取任何形式報復的75個國家，只有中國的對等關稅被提升至125%。

▲▼日本內閣官房長官林芳正。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本內閣官房長官林芳正。（圖／達志影像／美聯社）

根據日媒《時事通信社》，針對川普政策在對等關稅政策上出現髮夾彎，日本內閣官房長官林芳正10日上午向現場記者表示，「先前我們透過各種管道要求美方能夠重新檢討（對等關稅政策），因此對於此次川普政府的舉措，我們給予非常正面且樂觀的評價。」

至於負責向美國展開談判的經濟再生擔當大臣赤澤亮正則向記者表示，「盼能提早進行洽談、不慌不亂，以最大程度追求我國（日本）的國家利益！至於除了10%基本稅率以外的汽車關稅，則將持續要求美方重新檢討。」

▲▼加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（圖／路透）

▲加拿大總理卡尼。（圖／路透）

根據日媒《每日新聞》，加拿大新任總理卡尼（Mark Carney）則透過社群平台X發文，「川普總統宣布暫停實施對等關稅，對全球經濟而言是一個可喜可賀的喘息機會！正如川普總統和我所同意，美國與加拿大將在選後立刻就新的經濟和安全關係展開談判。加拿大必須深化與擁有共同價值觀貿易夥伴之間的關係，包括自由開放的商品、服務和思想交流。」

根據《韓聯社》，至於南韓政府則是派出通商交涉本部長鄭仁教前往華府與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）針對對等關稅稅率、貿易等進行談判，他對川普的決定給予正面評價，表示此舉不僅能持續擴大與美方進行關稅協商的談判空間，更能以最大程度縮減對於南韓企業所造成的影響。

▲▼南韓通商交涉本部長鄭仁教前往華府與美方談判。（圖／達志影像）

▲南韓通商交涉本部長鄭仁教前往華府與美方談判。（圖／達志影像）

不過，鄭仁教也擔心，美國對中國課徵高達125%關稅，恐怕會引發氣球效應（Balloon Effect）。他表示，「我國企業的對中出口，以及其所引發的氣球效應，未來恐對我國對第三國出口造成間接性的影響。為了能將傷害程度降到最低，目前仍須致力迅速與美方進行談判。」

報導指出，一旦美國針對中國的輸美貨品課徵125%高額關稅，則這些中國製產品會被以低價形式傾銷至南韓等周邊國家。

根據《路透社》，自從美國川普政府暫緩實施對等關稅政策後，越南政府便於10日表示，越南和美國同意針對一向貿易協定進行談判，而越南副總理胡德福與美國貿易代表葛里爾在華府會晤後發表共同聲明，稱兩國將考慮盡可能取消非關稅壁壘。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 1899 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普對等關稅暫緩90天！　全球最新稅率一次看
暴雨灌入「車廂積水」！乘客急抬腳　北捷：已請清潔員處理
快訊／超派鐵拳揍爆Toyz！　超哥判刑出爐
快訊／大雨釀禍！台64線自撞護欄　快速道路變停車場
快訊／地下道積水！　轎車誤闖滅頂畫面曝
快訊／徐巧芯90度鞠躬道歉　誣指外交官員涉共諜案、家屬氣炸喊
暴雨猛炸！淡水搭捷運「車廂積水了」　一啟動看傻：全在抬腳
快訊／桃園大暴雨！　工人遭水流沖走
快訊／新莊大雨！33歲騎士撞大漢橋墩　爆頭噴血亡
關稅增至125%！中國求饒「下場更慘」　她嘆：川普是唯一贏家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

關稅戰槓上中國！　CNN：川普可能打不贏的仗

華郵：川普關稅讓台美關係不穩　恐為中國「敞開大門」

川普政府髮夾彎「暫緩實施」對等關稅　各國反應曝光！

柬埔寨遣返500名台灣、中國詐欺犯！　北京將派專機押解

男幫媽搬家具發現「一疊刮刮樂」　刮開中164萬嗨爆：以為被整

川普對等關稅暫緩90天！　全球最新稅率一次看

酒測值超過標準3倍！選美皇后酒駕逃警方追捕　失足墜橋身亡

支持川普代價高？美8大企業股價暴跌　特斯拉最慘

Google地圖導航出包　印尼BMW墜高架橋2人輕傷奇蹟生還

「沒報復就有獎勵」　美財長讚川普強硬：超過75國來談判

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

木村拓哉聽她說「我穿XL」　默默換尺寸…還注意透光度

朝野協商柯建銘霸麥又講古！　韓國瑜無奈「雙手比讚」離場

2樓高 #舊衣山 坍倒重壓！ #高雄 女無生命跡象送醫搶救

#新光三越 #氣爆 傳瓦斯未關　消防局長：總開關要館方自己關

川普嗨喊「Kissing my a**！」　全球跪求我跟他們談判

金大明讚台灣超友善 「問路直接帶他走到目的地」

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【#江坤宇也融化】萌娃暖暖擔開球嘉賓奶音喊「要找大象」　

李榮浩邊唱歌邊指揮　網友：好像在指揮倒車的保全

關稅戰槓上中國！　CNN：川普可能打不贏的仗

華郵：川普關稅讓台美關係不穩　恐為中國「敞開大門」

川普政府髮夾彎「暫緩實施」對等關稅　各國反應曝光！

柬埔寨遣返500名台灣、中國詐欺犯！　北京將派專機押解

男幫媽搬家具發現「一疊刮刮樂」　刮開中164萬嗨爆：以為被整

川普對等關稅暫緩90天！　全球最新稅率一次看

酒測值超過標準3倍！選美皇后酒駕逃警方追捕　失足墜橋身亡

支持川普代價高？美8大企業股價暴跌　特斯拉最慘

Google地圖導航出包　印尼BMW墜高架橋2人輕傷奇蹟生還

「沒報復就有獎勵」　美財長讚川普強硬：超過75國來談判

企業與民間攜手提升拾荒者生活與工作環境　推動永續回收體系

「杜卡迪、藍寶堅尼」第3度合作！限量重機致敬Revuelto、車重更輕

216公斤「全國第1尾黑鮪」166萬賣出　連5年得標買主笑開懷

高三女學生驚遭「鬼剃頭」！莫名狂禿幾乎掉光　就醫發現真相

台股暴跌必點白冰冰神曲〈現金寄治股市〉！本尊發聲：川普卡好心咧

最正人妻「半夜加碼買蘋果股票」下秒手滑變悲劇！崩潰飆粗口：好想哭

待業女1個月被騙346萬　詐團怕「黑吃黑」找3外國人監控車手

盼中央隨情勢變化調整預算　陳其邁：若要追加相信國會也會支持

父親無法自理！　要求「子女扶養」遭拒　關鍵原因曝光

美百萬實況主遊日本用櫻花樹做引體向上　影片炎上...本人道歉了

李榮浩邊唱歌邊指揮　網友：好像在指揮倒車的保全

國際熱門新聞

即／美對中關稅升至125％！75國停徵90天

財政部警告「美債崩跌」讓川普踩煞車

快訊／道瓊「沖天炮式」飆漲2500點！

川普暫緩75國關稅強徵中國125％！　美財長：這一直是他的策略

川普曝關稅戰踩煞車原因：大家開始變得有點吵、有點害怕

美貿易代表「消息公布後」才知道關稅喊卡

中國報復川普關稅！日網罕見一面倒力挺

美股瘋漲近3000點！　美媒憂「熊市死貓彈」質疑川普干預市場

川普暫緩75國關稅90天　道瓊瘋漲近3000點

川普早預告！4小時後暫停關稅90天

美對中課125％關稅！　川普願意見習近平：他是我的朋友

川普關稅逆轉前18hrs內幕曝光

暫緩75國對等關稅　川普曝「早上才決定的」

科學家復育滅絕萬年「恐狼」　目標2028年換長毛象

更多熱門

相關新聞

暴力反彈！陳志強3天內「綠油油→紅通通」

暴力反彈！陳志強3天內「綠油油→紅通通」

陳志強7日打開股票APP，看見整排綠油油的時候，哀嘆「首見…開盤＝收盤」，時隔3日後，再次打開相同頁面的心情大不同，一片紅通通的讓他直呼：「暴力反彈。」

川普對中徵125％關稅　郭智輝曝5方法防陸貨洗產地

川普對中徵125％關稅　郭智輝曝5方法防陸貨洗產地

張惇涵說謊遭抓包　藍：攻擊在野比關稅重要？

張惇涵說謊遭抓包　藍：攻擊在野比關稅重要？

川普關稅90天緩衝期　楊金龍：不確定性依然揮之不去

川普關稅90天緩衝期　楊金龍：不確定性依然揮之不去

中國求饒「下場會更慘」　她嘆：川普是唯一贏家

中國求饒「下場會更慘」　她嘆：川普是唯一贏家

關鍵字：

北美要聞川普對等關稅美國日韓要聞林芳正日本南韓加拿大

讀者迴響

熱門新聞

即／美對中關稅升至125％！75國停徵90天

白白證實離婚「結婚4年遭討離4次」：忍無可忍

獨／麥當勞少女遭性侵亡　主管全身而退原因曝

財政部警告「美債崩跌」讓川普踩煞車

快訊／道瓊「沖天炮式」飆漲2500點！

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！

20歲男員工暴打女店長！主廚切菜不救：乾我什麼事

川普暫緩75國關稅強徵中國125％！　美財長：這一直是他的策略

台積電夜盤、台指期漲停　台股準備寫歷史

才全停損台指期夜盤就漲停　「反指標女神」無言發3字

他800萬重押台股3檔　「暴賺變慘賠」畢業

陸商務部：對美追加訴訟

川普曝關稅戰踩煞車原因：大家開始變得有點吵、有點害怕

快訊／上市櫃890家喜迎漲停　4檔ETF臉綠投資人嘆「又被巴」

首家「極千葉」4／15開幕！不只火鍋吃到飽　還有百道熟食甜點

更多

最夯影音

更多

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

木村拓哉聽她說「我穿XL」　默默換尺寸…還注意透光度

朝野協商柯建銘霸麥又講古！　韓國瑜無奈「雙手比讚」離場

2樓高 #舊衣山 坍倒重壓！ #高雄 女無生命跡象送醫搶救

#新光三越 #氣爆 傳瓦斯未關　消防局長：總開關要館方自己關

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面