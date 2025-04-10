川普政府髮夾彎「暫緩實施」對等關稅　各國反應曝光！

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統川普先前針對各國頒布「對等關稅」政策，原本預計從美東時間9日凌晨起實施。豈料，川普政府卻突然宣布，暫緩實施試圖與美方協商的75國對等關稅90天、維持稅率10%，只有中國調升至125%。對此，日本給予正面評價，加拿大總理表示歡迎，南韓則表示這為美國拓展了談判空間。

川普於台灣時間今（10）日凌晨再度宣布，將授權一向為期90天的「暫停措施」，期間大幅降低互惠關稅至10%，並立即生效，且適用對象為與美國針對關稅進行協商、為對美國採取任何形式報復的75個國家，只有中國的對等關稅被提升至125%。

▲日本內閣官房長官林芳正。（圖／達志影像／美聯社）

根據日媒《時事通信社》，針對川普政策在對等關稅政策上出現髮夾彎，日本內閣官房長官林芳正10日上午向現場記者表示，「先前我們透過各種管道要求美方能夠重新檢討（對等關稅政策），因此對於此次川普政府的舉措，我們給予非常正面且樂觀的評價。」

至於負責向美國展開談判的經濟再生擔當大臣赤澤亮正則向記者表示，「盼能提早進行洽談、不慌不亂，以最大程度追求我國（日本）的國家利益！至於除了10%基本稅率以外的汽車關稅，則將持續要求美方重新檢討。」

▲加拿大總理卡尼。（圖／路透）

根據日媒《每日新聞》，加拿大新任總理卡尼（Mark Carney）則透過社群平台X發文，「川普總統宣布暫停實施對等關稅，對全球經濟而言是一個可喜可賀的喘息機會！正如川普總統和我所同意，美國與加拿大將在選後立刻就新的經濟和安全關係展開談判。加拿大必須深化與擁有共同價值觀貿易夥伴之間的關係，包括自由開放的商品、服務和思想交流。」

根據《韓聯社》，至於南韓政府則是派出通商交涉本部長鄭仁教前往華府與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）針對對等關稅稅率、貿易等進行談判，他對川普的決定給予正面評價，表示此舉不僅能持續擴大與美方進行關稅協商的談判空間，更能以最大程度縮減對於南韓企業所造成的影響。

▲南韓通商交涉本部長鄭仁教前往華府與美方談判。（圖／達志影像）

不過，鄭仁教也擔心，美國對中國課徵高達125%關稅，恐怕會引發氣球效應（Balloon Effect）。他表示，「我國企業的對中出口，以及其所引發的氣球效應，未來恐對我國對第三國出口造成間接性的影響。為了能將傷害程度降到最低，目前仍須致力迅速與美方進行談判。」

報導指出，一旦美國針對中國的輸美貨品課徵125%高額關稅，則這些中國製產品會被以低價形式傾銷至南韓等周邊國家。

根據《路透社》，自從美國川普政府暫緩實施對等關稅政策後，越南政府便於10日表示，越南和美國同意針對一向貿易協定進行談判，而越南副總理胡德福與美國貿易代表葛里爾在華府會晤後發表共同聲明，稱兩國將考慮盡可能取消非關稅壁壘。