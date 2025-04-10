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東京池袋快變「中國城」講中文也能通　顧客、商店都是中國人

東京池袋快變「中國城」，顧客、商店都是中國人！講中文也能通。（翻自dailyportalz.jp）

▲東京池袋快變「中國城」，顧客、商店都是中國人！講中文也能通。（翻自dailyportalz.jp）

圖文／鏡週刊

17年前，日本東京池袋曾經想打造一條「東京中華街」，效仿橫濱中華街，但由於當時有地方團體等人的反對，因此「東京中華街」並沒有成功發展。不過近幾年來，「東京中華街」似乎不只是中華街，更要變成「中國城」，為中國人設立的商店越來越多，中國顧客也越來越多，甚至來到這裡，講中文也能通。

據日本《每日新聞》報導，JR池袋站西口周邊區域，原本就有一部分中國移民，17年前曾經想要發展成「東京中華街」，但因為地方團體等人士的反對，這個企劃案也因此作罷。不過現在到這個區域，發現「為中國人」開設的餐廳、美容院、旅行社、不動產公司等林立。在這裡，所謂的「中華料理」，並不是符合日本人口味的中華料理，而是實實在在的「中國人料理」。

報導也前往當地一家「池袋三好醫院」，院長就是來自中國的34歲馬俊才，他於2017年來到日本，同時擁有中國與日本的醫療執業執照，並於池袋開設這間醫院。記者也發現，院內有多達95%的病患，都是中國人，因此看診時說中文，完全沒問題。

17年前發起「東京中華街」構想的62歲胡逸飛就說，過去該區只有100家中國系餐廳或公司，但現在已經增到300家。池袋所在的豐島區，2008年統計中國住民有8657人，但現在已增至1.6萬人左右，幾乎是兩倍成長。胡逸飛也期許，現在國際化社會，日本人和中國人可以快樂和睦共存於一條街上。


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