台中立委質詢問「清泉崗機場有在飛戰鬥機嗎？」　陳世凱尷尬回應

▲立委黃健豪今於立法院質詢。（圖／翻攝立法院議事直播）

記者周湘芸／台北報導

疫後觀光復甦，交通部觀光署今年訂定千萬國際旅客目標，並爭取增開航線。交通部今前往立院進行專題報告，國民黨立委黃健豪質詢時，疑似不清楚台中機場為軍民兩用，質疑台中機場跑道長度不輸松山、高雄機場，為何等級不如其他2座機場？更脫口詢問「台中機場現在有在飛戰鬥機嗎？」讓交通部長陳世凱尷尬回應。

交通部今赴立法院針對「如何推動國際旅客來台觀光」及「提升國際機場量能與服務品質及增闢國際線航點航班之作為」進行專題報告。

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黃健豪質詢表示，台中機場跑道長度3659公尺，不輸松山、高雄機場，為何機場等級不如北高？此外，台中機場周圍還有腹地，希望交通部更重視。

陳世凱指出，清泉崗原先是軍用機場，軍方任務其實也蠻繁重。黃健豪接著問，「那台中機場品質維護......？」陳表示，是軍方負責；沒想到，黃又接著問，「那個跑道現在有在飛戰鬥機嗎？」聽到陳尷尬回應後，黃才表示，「抱歉！這個我不清楚」。

陳世凱表示，台中清泉崗機場過去是軍用機場，現在也是重要的軍民兩用機場，儘管台中機場跑道長度足夠，但跑道品質不足以負荷大型客機起降，需要跟軍方協調。他強調，清泉崗機場是中部很重要的軍機場，目前歸軍方管轄，是軍方借跑道給民間使用。