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在野黨不滿吳釗燮未到立院備詢　國安會：憲政慣例不宜

▲▼總統賴清德在就職滿月前夕召開「信賴新政 時代新台灣」就職滿月記者會，副總統蕭美琴、國安會祕書長吳釗燮、總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵陪同出席。賴總統除宣布將組成三個委員會推動新政，並接受現場媒體提問。（圖／記者湯興漢攝）

▲國安會秘書長吳釗燮未到立法院備詢，引起在野黨不滿。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

國安會秘書長吳釗燮的貼身秘書何仁傑涉共諜案遭到收押，立法院司法及法制委員會21日以題為「共諜滲透進行檢討」舉行專報，但國安會受邀但未列席，引起在野黨委員不滿。對此，國安會表示，依憲法國安會為「總統決定國家安全有關大政方針之諮詢機關」，並非政策執行與處置機關，不宜至立院報告備詢，對於在野黨譴責案深感遺憾，籲請尊重我國憲政體制及慣例。

立法院司法及法制委員會今日就「軍事審判專庭（股）之執行現況，並就共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件及忠誠安全查核機制，提出檢討報告及防制措施」進行專題報告，並邀請司法院、法務部、國安會等行政部會列席，並備質詢。

不過，今日應邀列席委員會的國安會秘書長吳釗燮並未到場，引起在野黨立委的不滿。對此，負責排案的國民黨召委吳宗憲說明，國安會沒有請假，但有人自稱國安會人員，拿了一個信封到他辦公室表示要請假，由於國安會未通知召委，所以他們辦公室拒收。

對此，國安會下午表示，依據《中華民國憲法增修條文》第2條第4項及《國家安全會議組織法》第2條第1項規定，國安會為「總統決定國家安全有關大政方針之諮詢機關」，並非政策執行與處置機關，除涉及本會議有關的法律案及預算案經程序送立法院審議外，不宜至立法院報告備詢，以符憲政體制。

國安會強調，已遵循與歷任政府一致之體制及慣例，並已於本（4）月18日正式去函立法院司法及法制委員會及會議主席說明。

國安會指出，對於21日立法院司法及法制委員中由在野黨委員提起之譴責案，「本會議深感遺憾，再次籲請尊重我國憲政體制及慣例」。

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