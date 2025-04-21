外交部業務費被藍白凍結50％　林佳龍：6／30駐外館就要打烊了

▲外交部長林佳龍赴立法院外交及國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

外交部今年度業務費在預算審查時，遭到藍白聯手凍結50％。對此，外交部長林佳龍21日赴立法院備詢時表示，以目前的狀況，我國的駐外館到了6月30日就要打烊了，已經迫在眉梢，呼籲朝野立委趕快進行處理；而他也建議立法院大院，可以通過一個決議，讓解凍案回到委員會處理。

國民黨立委黃仁在質詢時詢問林佳龍，行政院長卓榮泰是否有下令，行政部門不得提出解凍案？林佳龍表示，預算解凍案跟過去有所不同，本次要在立法院大院提出解凍，大院對應的就是行政院，他建議立法院可以在大院通過一個決議，讓解凍案能夠回歸委員會來處理。

林佳龍在接受民進黨立委林楚茵質詢時也透露，現在業務費被凍結50％，依照推估我國駐外館到了6月30日就要打烊了，無法聘用約聘人員，水電也不能夠使用，這是迫在眉梢的事情。

至於外交部的國外旅費也被刪凍，剩下35%約3億6000多萬元。林佳龍說，這會影響到外交部要派員到外館、調派駐館，這會冷凍外交部的人事調動。

在外交部的媒體宣傳費遭全數刪除一事，林佳龍則說，這是巧婦難為無米之炊，現在只能夠盡力變通，辦理活動或召開記者會，要盡量吸引國際媒體報導。