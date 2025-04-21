彰化縣府提增設「第二交流道」　交通部：先辦可行性研究

▲交通部長陳世凱（左3）勘查國1彰化交流道壅塞情形。（圖／交通部提供）

記者周湘芸／台北報導

立法院交通委員會今前往彰化縣考察交通建設，針對大饒路規劃及員林30米園道北側延伸至縣道137線，交通部長陳世凱建議，縣府先辦理可行性及必要性研究，所需經費可序向公路局申請補助。另外，彰化縣政府會中提出新設「彰化第二交流道」，高速公路局建議，縣府辦理可行性研究確認需求性後，再提出增設申請。

立委陳素月、黃秀芳、彰化縣長王惠美及交通部長陳世凱等官員今前往彰化縣考察「大饒路規劃辦理情形」、「林厝交流道壅塞改善」、「員林30米園道北側延伸至縣道137線道路新闢工程(C段)規劃情形」及「彰化交流道壅塞之改善規劃」等建設。

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陳世凱表示，「生活圈道路交通系統建設計畫｣近年協助彰化縣推動地方公路建設作業，針對大饒路規劃及員林30米園道北側延伸至縣道137線，建議縣府先辦理可行性研究，完成交通量調查分析及必要性研究，所需經費可循生活圈計畫程序向公路局申請補助。

另外，陳世凱也說，林厝交流道壅塞議題，縣府建議於台76線適當位置增設銜接東彰道路的匝道交流道系統，可循「省道快速公路增設交流道申請審核作業要點」辦理可行性研究，完成後向公路局提出交流道改善申請。

至於「彰化交流道壅塞之改善規劃」，彰化縣政府今提出於國1彰化系統及彰化交流道間新設「彰化第二交流道」構想，高公局建議，縣府後續可循「高速公路增設及改善交流道申請審核作業要點」辦理可行性研究確認需求性，完成後向高公局提出增設申請。