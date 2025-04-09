對陸重課104%！他曝是好事「結果一堆台灣廠商崩潰」　揭暗黑真相

▲川普對等關稅，在今日正式生效。（圖／路透）



網搜小組／劉維榛報導

為了反擊中國對大陸採取關稅報復措施，美國川普又下令再課50%，累計達104%且於今（9日）生效。對此，前民進黨桃園市議員王浩宇直言，美對陸實施104%重稅，其實對台灣是好事，因為競爭成本變低了，不料一堆台灣廠商更崩潰，背後原因則是「台灣廠商一直在洗產地」。

王浩宇在臉書表示，美國對中國重課104%關稅，怎麼看對台灣來說都是好事，因為在競爭中，我們成本變低了，殊不知「一堆台灣廠商崩潰」。

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王浩宇也曝光背後的暗黑原因，其實有很大的一個因素，就是台灣廠商一直在洗產地，「把中國製造變成台灣製造，變成越南製造、變成柬埔寨製造...騙美國。」

關於洗產地的狀況，王浩宇不諱言表示，很多時候，消費者買到的台灣製造其實是中國製造，就只是換了個標籤。

經營服飾品牌的王浩宇更坦言，雖然壓力、競爭很大，但他堅持給消費者好品質，「因為我們是真的台灣製造、競爭者會變少。」

關於104%重稅，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）8日在記者會上指出，「中國選擇報復，是個錯誤。當美國被攻擊，川普總統會加倍反擊。」她表示，川普不考慮延後關稅生效時間，並且證實對中國加徵的50％關稅將一併於9日上路。

李威特強調，川普相信習近平和中國都希望達成協議，只是不知道如何開始。她說，若中國主動聯繫美國希望達成協議，「總統將會非常寬容（gracious），但會做對美國最有利的事」，但「中國得先打電話來」。

而台灣部分被課32%關稅，影響為何？

台灣的經濟有超過60%來自出口。去年，我國的貿易順差高達740億美元，而美國是台灣僅次於中國的第二大外銷市場。然而，川普在公佈新關稅政策時，卻將台列為重點課稅對象，稅率高達32%。

據彭博社報導，市場觀察人士認為，川普的關稅政策可能使台美貿易關係進一步緊張，並影響台灣經濟成長；而彭博報告更指出，若美國持續對台灣產品課徵高額關稅，台灣出口將大幅下滑，進而衝擊GDP成長，令台灣的GDP萎縮3.8%。

美國知名投行韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）警告，針對中國和台灣的關稅若以目前形式實施，可能會切斷美國科技業的關鍵供應線，導致美國科技業倒退十年，並讓人工智慧革命貿易將顯著放緩。目前，台灣的半導體與高階晶片在全球具有領先地位，也佔據了台灣對美出口中的10%，因此分析推估，科技股將面臨巨大壓力。