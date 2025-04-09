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川普簽行政命令　美對中國香港小額包裹「關稅增至90%」

▲▼ 中國快時尚電商Shein。（圖／路透）

▲這項措施恐將對中國快時尚電商Shein造成衝擊。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普8日簽署行政命令，對從中國與香港進口、價值低於800美元的小額包裹加徵關稅，從貨值30%增至90%，將從5月2日起生效。這項措施恐將對中國快時尚電商Shein造成衝擊。

CNBC、AXIOS等報導，先前價值低於800美元（約新台幣2.6萬元）的小額包裹享有最低限度的附加關稅豁免，讓中國電商平台Temu和Shein可向美國消費者出售超低價商品。中國大陸透過國際郵政網絡寄送的貨物，若價值低於800美元，最初需繳納相當於其價值30%或每件25美元的關稅，並在6月1日後增至每件50美元。

不過白宮8日把這項關稅提高，中國和香港小額包裹徵收的關稅款項從貨值的30%加到90%。換句話說，進口商必須繳納關稅款項為貨值90%或是75美元，並在6月1日起升至150美元，理由是中國政府實施報復性關稅。

川普4月對多國加徵關稅，中國稅率達34%，中國祭出反制關稅措施，對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅。中國此舉讓川普下令對中國進口商品額外課徵50％新關稅，使2025年對中國的累計關稅總稅率達到104％，並在4月9日正式生效。

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