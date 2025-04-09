5%變32%！美大漲關稅衝擊花蓮石材業　15%訂單遭「暫緩」

▲花蓮縣府團隊啟動石材產業訪談，掌握實際困境並尋求對策。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

因應日前美國總統川普突如其來宣布對台灣課徵高達32%關稅的貿易政策，花蓮縣長徐榛蔚7日指示縣府團隊立即啟動石材產業訪談，赴美崙工業區及光華光業區掌握實際困境並尋求對策。

花蓮縣政府說明，石材產業為花蓮的代表性產業，更關係到民眾家庭生計。面對美國對台關稅暴增與內需市場消費信心下滑的雙重打擊，已有部分業者國內訂單遭暫緩，初估影響達15%。

花蓮縣政府指出，根據財政部關港貿單一窗口網統計資料，台灣石材外銷主要為美國及中國大陸，花蓮縣又是石材產業大宗，原先美國石材相關製品關稅不到5%，此次恐調升至32%，對花蓮在地廠商衝擊甚鉅。且因關稅壁壘導致全球消費趨於保守，全球市場方面也未能倖免，連帶影響亞洲區域需求與價格競爭。縣府呼籲中央正視系統性風險，提前部署因應策略。

台灣區石礦製品同業公會理事長黃建堯指出，石材屬於建築業的末端工序，面對突如其來的關稅衝擊風險，須審慎觀察台美間後續談判發展。強調在中美貿易競爭背景下，留意整體市場變動所帶來的長期挑戰與機會。

花蓮縣政府表示，地方向中央積極表達地方產業動態，建請中央隨時啟動財政與金融支援工具，包括調降利率、提供低利融資、推動產業轉型等措施，協助企業穩定營運、渡過難關，守住地方產業與就業根基。