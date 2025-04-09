　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

5%變32%！美大漲關稅衝擊花蓮石材業　15%訂單遭「暫緩」

▲花蓮縣府團隊啟動石材產業訪談，掌握實際困境並尋求對策。（圖／花蓮縣政府提供）

▲花蓮縣府團隊啟動石材產業訪談，掌握實際困境並尋求對策。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

因應日前美國總統川普突如其來宣布對台灣課徵高達32%關稅的貿易政策，花蓮縣長徐榛蔚7日指示縣府團隊立即啟動石材產業訪談，赴美崙工業區及光華光業區掌握實際困境並尋求對策。

花蓮縣政府說明，石材產業為花蓮的代表性產業，更關係到民眾家庭生計。面對美國對台關稅暴增與內需市場消費信心下滑的雙重打擊，已有部分業者國內訂單遭暫緩，初估影響達15%。

花蓮縣政府指出，根據財政部關港貿單一窗口網統計資料，台灣石材外銷主要為美國及中國大陸，花蓮縣又是石材產業大宗，原先美國石材相關製品關稅不到5%，此次恐調升至32%，對花蓮在地廠商衝擊甚鉅。且因關稅壁壘導致全球消費趨於保守，全球市場方面也未能倖免，連帶影響亞洲區域需求與價格競爭。縣府呼籲中央正視系統性風險，提前部署因應策略。

台灣區石礦製品同業公會理事長黃建堯指出，石材屬於建築業的末端工序，面對突如其來的關稅衝擊風險，須審慎觀察台美間後續談判發展。強調在中美貿易競爭背景下，留意整體市場變動所帶來的長期挑戰與機會。

花蓮縣政府表示，地方向中央積極表達地方產業動態，建請中央隨時啟動財政與金融支援工具，包括調降利率、提供低利融資、推動產業轉型等措施，協助企業穩定營運、渡過難關，守住地方產業與就業根基。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 2 1975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／總統府列資料：赴美談判旅費、扶持產業預算　被藍白凍刪了
快訊／國安基金出師不利！台股收跌1068點　台積電跌31元
專家點名「這5國」最快與美達成協議　多檔潛力股曝光
美對陸重課104%！「結果一堆台灣廠商崩潰」　他揭暗黑真相
正妹實習醫吃藥北捷斷片　慘被帶去性侵
關稅衝擊！老闆下令「產線週休3日」　苦主：強制扣特休
「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

徧鄉醫療面臨挑戰！玉里醫院藥師人力吃緊　調整薪資持續徵才

13年前轉內銷　「OH9黑狗兄」織襪逆勢成長！曝「洗產地」危機

5%變32%！美大漲關稅衝擊花蓮石材業　15%訂單遭「暫緩」

32％關稅重擊台南水產養殖業　業者無奈悲嘆「只能收了」

蘇花新澳隧道北上線施工　4／9起分2階段封閉交通管制

屏東單親爸撫養母+3子女　車禍療養全家陷困頓…枋寮警伸援手

選舉順利　台南市區漁會完成理事長、常務監事選舉及聘任總幹事

東港警聯手稽查取締改裝車+酒駕　舉發12件違規

打造日式韻味　屏東市勝利星村32戶歷史建築招商

全台最小啄木鳥現身台南水道博物館　首見築巢行為成生態新亮點

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽

GD：李洙赫你到底要不要唱～　錄音室上演真實好友鬥嘴

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

【原來是鋼琴高手！】在工地見廢棄鋼琴她現場大秀琴藝超驚豔

【誰也不讓誰】2車匯入匝道併排行駛險釀碰撞

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

徧鄉醫療面臨挑戰！玉里醫院藥師人力吃緊　調整薪資持續徵才

13年前轉內銷　「OH9黑狗兄」織襪逆勢成長！曝「洗產地」危機

5%變32%！美大漲關稅衝擊花蓮石材業　15%訂單遭「暫緩」

32％關稅重擊台南水產養殖業　業者無奈悲嘆「只能收了」

蘇花新澳隧道北上線施工　4／9起分2階段封閉交通管制

屏東單親爸撫養母+3子女　車禍療養全家陷困頓…枋寮警伸援手

選舉順利　台南市區漁會完成理事長、常務監事選舉及聘任總幹事

東港警聯手稽查取締改裝車+酒駕　舉發12件違規

打造日式韻味　屏東市勝利星村32戶歷史建築招商

全台最小啄木鳥現身台南水道博物館　首見築巢行為成生態新亮點

逾50隻河馬暴斃！非洲知名國家公園爆炭疽病疫情「恐傳人」

羅時豐切割YT半年「侄子宣布找到新主持人」！曝男星身分：他表裡如一

「野生廉世彬」悄悄現身！　和嘎琳興奮看球被燈光秀震撼

快訊／總統府怒列資料：赴美談判旅費、扶持產業預算　被藍白凍刪了！

《超人》5分鐘搶先看！「超狗」氪普托萌翻　演員驚艷：見證電影魔法

三商炸雞春季最新「黃金山賊炸雞」來了！炸雞桶限時3周買1送1

上萬陸配沒交「除籍證明」　移民署認：部分個案返陸有困難

新北瑞芳火燒車驚魂！路邊轎車陷火海　消防急灌救無人傷

台中警抓公仔賊畫面曝！他逛Lalaport被認出　慘被壓制上銬

大甲媽遶境！通緝犯當「醫療組」工作人員　休息車內遭警逮捕

【#江坤宇也融化】萌娃暖暖擔開球嘉賓奶音喊「要找大象」　

地方熱門新聞

新北「這商店街」如今空無一人

板橋重慶公園「大鯨魚遊戲場」今啟用

關稅重擊台南水產養殖業　業者悲嘆「只能收了」

台南市府旁發生小客車撞分隔島翻車

Feeling18新闢靠山咖哩旗艦店當孩子成長的靠山

建設公司欠稅罰1214萬元拒繳實際負責人管收獲准

慶開齋節　移民署舉辦穆斯林文化宣導暨體驗

美大漲關稅衝擊花蓮石材業　15%訂單遭暫緩

大內壢同濟會力挺　台東桃園城鄉交流圓夢

台中警局長力推　谷關派出所新任所長

全台最小啄木鳥現身台南水道博物館成生態新亮點

桃園青年設計秀創意　守望相助隊新裝發表

大金龜得主餐廳遭竊　警逮1慣犯

桃園航空城安置宅　將啟動驗、交屋

更多熱門

相關新聞

共和黨人擬簽法案　限制白宮單方面課關稅

共和黨人擬簽法案　限制白宮單方面課關稅

美國總統川普關稅政策衝擊全球，外傳眾議院至少10多名共和黨人正在考慮簽署共和黨眾議員貝肯（Don Bacon）提出的法案，以限制白宮單方面徵收關稅的能力，挑戰違抗川普。

談判小組將赴美談關稅　傅崐萁籲賴清德請張忠謀出馬

談判小組將赴美談關稅　傅崐萁籲賴清德請張忠謀出馬

川普關稅衝擊「海運裝載率降5%」　交長：已有貨主取消訂艙

川普關稅衝擊「海運裝載率降5%」　交長：已有貨主取消訂艙

川普關稅壓力大　外媒爆美光通知美國客戶加收「產品附加費」

川普關稅壓力大　外媒爆美光通知美國客戶加收「產品附加費」

迎擊川普關稅　分析師「看好」台積電：韌性強

迎擊川普關稅　分析師「看好」台積電：韌性強

關鍵字：

驟漲32%上漲關稅衝擊石材業訂單暫緩

讀者迴響

熱門新聞

川普提台積電：不來美國建廠課100%關稅

快訊／國家警報響！發生有感地震　台北感受搖晃

川普「對等關稅」生效　對台影響一次看

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商

男友「吸太大力」出事！嫩妹親熱一半中風倒地

新光三越氣爆原因大逆轉　瓦斯總開關沒關

快訊／9:53宜蘭蘇澳規模5.8地震　最大震度4級

7度性侵大哥16歲孫女　假名醫遭黑幫追殺

明天午後鋒面報到　雨勢「由北往南」炸全台

6.4萬股民注意！2檔交不出財報　最快11／18淪壁紙

他負120萬快掛了！苦主「被1檔害慘」：賠100多萬

路透：台積電恐遭美罰款330億元

花10年打造「橋下小人國」　大里阿公卻不再去！

58歲美魔女涉詐欺！　臉書、IG一夜被停權崩潰

白宮將收中國104％關稅　美股開盤飆千點後翻黑

更多

最夯影音

更多

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面