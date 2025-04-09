總統府還原因應32%關稅戰忙什麼？　推算出公式！掌握川普想要的

▲總統府副秘書長張惇涵接受訪問，還原美國公布32％關稅後，政府的因應工作有哪些。（圖／YahooTV提供）



記者陶本和／台北報導

針對美國關稅戰，對台灣祭出32％重稅，在清明連假100小時的因應過程中，總統賴清德、行政院長卓榮泰到底在忙什麼？總統府副秘書長張惇涵9日在政論節目「齊有此理」中表示，在美國USTR公布那個公式之前，也推算出是用這個公式來計算的，「所以我們很清楚的掌握到說川普總統他所需要的，他所希望處理的是彌平跟世界各國之間貿易逆差的關係」。

張惇涵表示，行政院副院長鄭麗君有對外講，其實在去年11月的時候，賴總統就責成行政院成立台美經貿小組，由鄭麗君副院長來領軍，在這個過程當中，其實有一些推估，是從10%到35%不等，而32%當然是一個比較極端的情境，那這個範圍大概都有在我們的設想當中。

張惇涵表示，所以行政院也很快的提出了相對應的因應方案。他說，從台灣時間的4月3號凌晨，美國川普總統宣布關稅政策到前一陣子連假的結束，大概100多個小時的時間，在100多個小時之前做了什麼？可以從賴清德總統提的五大策略

來看，第一個策略是要啟動談判，從比照USMCA的模式從零開始談判；第二個策略是要加強產業的支持；第三個策略是我們要設定中長期的經濟發展的策略；第四個策略是台灣加美國 台灣加一；第五個策略是產業傾聽之旅。

張惇涵表示，在4月3號一公布，賴清德就已經準備好這一道菜，端出去了，賴清德總統在禮拜天的晚上，錄了一個影片跟國人報告這五個策略，但這五個策略不是在賴清德總統公布之後或是那個當下才在做的，而是之前就一直在做。

張惇涵指出，跟美國的談判其實一直在進行當中，包括了從川普1.0時期，談了EPPD包括拜登政府時期的台美21世紀貿易倡議，一直到川普2.0上任之後，一直都有在談。

第二個在產業的支持跟第三個策略，張惇涵表示，中長期的產業發展來看，其實這個卓院長在去年立法院還在審預算時，他就有提出說，今年行政院 經濟部編列了116億中小微型企業的支援方案要做數位轉型，要做淨零轉型，要做擴大市場的開拓116億的方案，這個也是在川普總統4月2號，宣布關稅政策之前，就已經編列了預算，就已經要做的事情。

張惇涵接著表示，第四個策略講說，賴清德總統要台灣加一，台灣加美國，過去幾年，台灣對美國的投資，已經累積來到1000億美金，創造40萬個美國的就業機會，台積電魏哲家董事長日前，也到美國宣布再加碼1000億美金，這是台灣對美國的投資，台灣加一、加美國的展現。

張惇涵舉例，中油對美國的石油的進口，從美國進口石油，大概從2022、2023年的大概40%，到了去年大概佔了，美國進口台灣石油大概佔了60%，以天然氣來講，以去年為例，中油進口，從美國進口天然氣，大概佔了總進口天然氣的10%左右，所以台灣加一加美國，這個事情也是持續一直在做的。

接著，第五個產業傾聽之旅，張惇涵指出，其實在之前，很多媒體也都有報導過，其實也是一直都有在傾聽，這個產業的意見跟心聲，有些會議他自己也有參與，所以這個產業傾聽之旅也是一直有在進行。

至於清明連假的100小時，到底做了哪些事情？張惇涵表示，第一個4月3號凌晨，大概是凌晨5點左右，我們的工作群組

就開始叮叮咚咚，在開始分析說，川普總統的這個關稅政策台灣對美國的關稅64%，所以要課台灣32%，這是怎麼計算出來的，第一時間大概是在講說公式是什麼？合不合理？

張惇涵表示，現在去講說合不合理可能不是那麼重要，可是我們在第一當下要先確認合不合理之處的原因，重點是在於要怎麼處理，而不是合不合理。他說，很快的我們的國安單位跟經貿談判辦公室，大概在美國USTR公布那個公式之前，大概也推算出是用這個公式來計算的，「所以我們很清楚的掌握到說川普總統他所需要的，他所希望處理的是彌平跟世界各國之間貿易逆差的關係」。

張惇涵表示，可是看了其他國家，因為他也是公布這麼多國家可能也不單純是如此，舉例來說，像瑞士的總統也有提出來

瑞士跟美國是零關稅，他們也被課了10%，那我們再看到一些比方說越南或者一些東南亞國家，關稅的數字比較高，再去比對川普總統2月13號對於所謂的對等關稅，他簽了一個備忘錄裡面我們也可以推估另外一個，就是川普政府也很強調的，就是說避免洗產地，白話文就是避免洗產地。

張惇涵指出，所以在確認或者說推估他這個公式的合不合理之處之後，才對症下藥，那在這個狀況之下，再衍生出賴總統的第一個策略，就是要嚴正的交涉，要持續的談判，那談判的內容，因為知道川普政府希望達到的目的可能是什麼。

張惇涵表示，因此要組一個談判的團隊，然後要擴大對美國的採購，擴大對美國的投資，然後消除川普政府所在意的，所謂的非紅供應鏈或者是洗產地的狀況。