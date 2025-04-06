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台南山上水道歡慶兒童節！　踅市仔學台語、超台味假期熱鬧登場

▲台南山上花園水道博物館化身最「台」的快樂園地，首度推出「鬥陣踅水道」系列活動，一起鬥熱鬧、學台語、踅市仔、認識在地文化，度過一場道地有趣的台味假期。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館化身最「台」的快樂園地，首度推出「鬥陣踅水道」系列活動，一起鬥熱鬧、學台語、踅市仔、認識在地文化，度過一場道地有趣的台味假期。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

煙囪台語怎麼說？琉球松樹下可以做什麼？這個兒童節假期，台南山上花園水道博物館化身最「台」的快樂園地，首度推出「鬥陣踅水道 tàu-tīn se’h tsuí-tō」系列活動，邀請大人細漢仔一起鬥熱鬧、學台語、踅市仔、認識在地文化，度過一場道地有趣的台味假期，山上社區總動員共同打造一場屬於山仔人春日盛典。

文化局代理局長林韋旭指出，兒童節期間，市區活動雖多，但山上水道不只拼內容，更拼「人情味」。活動主打台語學習與在地文化探索，搭配文化部「培育台語家庭」認證點數，讓家長帶孩子來這裡，不只是遊玩，更是一次親子共學、社區共榮的深度體驗。

▲台南山上花園水道博物館化身最「台」的快樂園地，首度推出「鬥陣踅水道」系列活動，一起鬥熱鬧、學台語、踅市仔、認識在地文化，度過一場道地有趣的台味假期。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動亮點十足，首次結合山上天后宮（玉二媽）、苦瓜寮朝天宮宋江陣與木瓜媽，設置三大台語學習關卡，透過社區廟埕、巷弄故事，讓孩子在嬉戲中學台語、認識本地文化。完成集章任務者，還可獲得在地手工點心「魚拓燒」，前200位加贈限量神秘小禮，不少外地民眾透過活動，從水道走入社區，讓地方也能共享人潮。

特別值得一提的是，山上多個社區團體這次也共同參與活動規劃與執行，包括居民自發導覽、地方媽媽手作攤、青農合作市集等，不僅展示在地創意，也拉近博物館與社區的距離。

▲台南山上花園水道博物館化身最「台」的快樂園地，首度推出「鬥陣踅水道」系列活動，一起鬥熱鬧、學台語、踅市仔、認識在地文化，度過一場道地有趣的台味假期。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日登場的「踅水道學台語」課程，由「甜粅粅的虱目魚——台南台語共學團」帶來五場互動遊戲，從押韻接龍到道地詞彙猜謎，滿滿台味笑聲連連，親子共學的溫度在春日午後慢慢醞釀。

▲台南山上花園水道博物館化身最「台」的快樂園地，首度推出「鬥陣踅水道」系列活動，一起鬥熱鬧、學台語、踅市仔、認識在地文化，度過一場道地有趣的台味假期。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，還有「攀樹體驗」、「蜂遊趣」、「綠植手作體驗」等活動，與在地團體如一草一木戶外工作室、椿富養蜂場、麒麟貓工作室合作，將知識、手作與土地情感結合，扎根於親子心中。

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