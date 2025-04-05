　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南千禧公園銀齡風華音樂會　防治家暴融入藝文暖人心

▲台南市社會局主辦、台南市星月音樂藝文協會承辦之「防治家庭暴力、幸齡人生、銀齡風華」音樂會，於東區千禧公園溫馨登場，活動結合經典老歌、互動遊戲及家暴防治宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市社會局主辦、台南市星月音樂藝文協會承辦之「防治家庭暴力、幸齡人生、銀齡風華」音樂會，於東區千禧公園溫馨登場，活動結合經典老歌、互動遊戲及家暴防治宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年4月5日適逢孝親節慶，由台南市社會局主辦、台南市星月音樂藝文協會承辦之「防治家庭暴力、幸齡人生、銀齡風華」音樂會，於東區千禧公園溫馨登場。

▲台南市社會局主辦、台南市星月音樂藝文協會承辦之「防治家庭暴力、幸齡人生、銀齡風華」音樂會，於東區千禧公園溫馨登場，活動結合經典老歌、互動遊戲及家暴防治宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動結合經典老歌、互動遊戲及家暴防治宣導，還特別邀請中華一炁身心靈教育協會的多位保健調理老師現場服務，吸引數百名民眾參與，現場歡笑與掌聲不斷，展現跨世代共融的溫暖氛圍。

活動下午2時30分由星月街藝歌手暖場揭開序幕，3時整華煬娛樂吳覲藜舞蹈開場，結合傳統文化與現代編舞，驚豔全場。緊接主持人錦幸與星月之星馬小紅獻唱多首經典老歌，喚起觀眾共鳴。台南市議員曾之婕更與資深影帝劉尚謙驚喜同台，合唱幾首膾炙人口曲目，親民互動贏得熱烈歡呼。

▲台南市社會局主辦、台南市星月音樂藝文協會承辦之「防治家庭暴力、幸齡人生、銀齡風華」音樂會，於東區千禧公園溫馨登場，活動結合經典老歌、互動遊戲及家暴防治宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動亮點為「銀齡風華隊」與「星月之星隊」的PK對決，由協會理事長游宜橙號召星月歌手與曾之婕議員的銀齡長輩隊伍PK，挑戰趣味遊戲與團隊精神。參賽者從70歲銀髮族到年輕歌手互不相讓，最終由銀齡隊展現處變不驚精神勝出，展現「幸齡人生」的活力精神。游宜橙表示，透過遊戲打破年齡隔閡，正是活動核心價值。

中場特邀長榮大學許旗成博士以幽默風格講解家暴防治要點，透過情境劇與有獎問答，深入淺出傳遞自我保護知識。許博士強調家庭暴力零容忍，社區關懷是杜絕暴力的關鍵防線。

▲台南市社會局主辦、台南市星月音樂藝文協會承辦之「防治家庭暴力、幸齡人生、銀齡風華」音樂會，於東區千禧公園溫馨登場，活動結合經典老歌、互動遊戲及家暴防治宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

壓軸表演由薩克斯風名家丹立、歌手薛裕宗、采林、宗哲接力獻唱，經典曲目引發現場大合唱。大玲熱歌勁舞，現場氣氛引爆到高點。活動尾聲，游宜橙與許旗成博士共同發表新曲「看見未來」，象徵對友善高齡社會的期許，為音樂會畫下感動句點。

▲台南市社會局主辦、台南市星月音樂藝文協會承辦之「防治家庭暴力、幸齡人生、銀齡風華」音樂會，於東區千禧公園溫馨登場，活動結合經典老歌、互動遊戲及家暴防治宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

協辦議員曾之婕、吳禹寰、陳怡珍及東區關聖里里長周楹婍均到場支持，曾之婕更全程參與演出，她感性地說音樂是最溫柔的社會教育，期待透過活動喚起大眾對家暴議題的重視，同時鼓勵長輩活出精采人生。主辦單位統計，活動共發放3000份家暴防治文宣，並提供社福諮詢服務，成功結合藝文與公益，實踐「老有所樂、暴力止步」的社區目標。

此次音樂會不僅為孝親節慶增添溫馨色彩，更透過多元形式深化社會安全網，成為台南推動高齡友善城市的亮眼實踐。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 8553 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北捷府中站驚傳落軌！
快訊／朱育賢開轟達成千安　味全8比0領先富邦
哈孝遠怒帶台啤全隊退場抗議　SBL裁判沒收比賽
32%衝擊！驚傳企業被美方通知「休息6個月」　王惠美盼中央伸
日本觀光巴士連環撞47傷！台灣旅客還原撞擊瞬間
大甲媽出巡　鎮瀾宮人員被毆！阿志頭+9到案了
台幣升值、降汽車進口關稅！　趙少康列「九招救台灣」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北鼻頭漁港魅力大公開　走步道、吃小卷、賞無敵海景

台東市65處公車站牌加裝太陽能照明　提升夜間候車安全

龜殼花、紅斑蛇最常見！新北動保處籲掃墓遵守防蛇守則

美籍藝術家護照失落　台東警跨語協尋助順利返國

行動不便9旬老婦徘徊街頭　暖警助返家

大嘉義創新創業協會陳文忠出任理事長　展望區域經濟發展

輪胎沒風深夜求助警　台東鹿野警化身「修車工」解危

蜜蜂與自然共生之旅　嘉義竹崎民宿養蜂體驗吸客

「水上同樂趣」兒童節活動 　挑戰玉米迷宮獲福袋

台南千禧公園銀齡風華音樂會　防治家暴融入藝文暖人心

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

#高雄輕軌 又被撞！ 三寶女「鬼切沒閃過」慘被開罰法辦

出席請 #大甲媽 上轎儀式！ #韓國瑜 向 #媽祖 祈求1事

#李珠珢 #南珉貞直接露香肩拼了！互動超萌且福利滿滿XD

木村拓哉離台　上前打招呼超暖

新北鼻頭漁港魅力大公開　走步道、吃小卷、賞無敵海景

台東市65處公車站牌加裝太陽能照明　提升夜間候車安全

龜殼花、紅斑蛇最常見！新北動保處籲掃墓遵守防蛇守則

美籍藝術家護照失落　台東警跨語協尋助順利返國

行動不便9旬老婦徘徊街頭　暖警助返家

大嘉義創新創業協會陳文忠出任理事長　展望區域經濟發展

輪胎沒風深夜求助警　台東鹿野警化身「修車工」解危

蜜蜂與自然共生之旅　嘉義竹崎民宿養蜂體驗吸客

「水上同樂趣」兒童節活動 　挑戰玉米迷宮獲福袋

台南千禧公園銀齡風華音樂會　防治家暴融入藝文暖人心

新北鼻頭漁港魅力大公開　走步道、吃小卷、賞無敵海景

阿姆正妹女兒生了！　52歲升格當阿公「見超音波照震驚反應」被翻出

快訊／北捷府中站驚爆落軌！警消搜救中

台東市65處公車站牌加裝太陽能照明　提升夜間候車安全

索尼推《最後生還者2》PC重製祭祖　外媒狂吹比1代「好一百萬倍」

快訊／朱育賢開轟達成千安　味全8比0領先富邦

哈孝遠不滿判決怒帶台啤全隊退場抗議　SBL裁判沒收比賽惹議

龜殼花、紅斑蛇最常見！新北動保處籲掃墓遵守防蛇守則

林萱瑜爆「好姐妹當眾摟男友約接送」　怒掀3綠茶行為：永遠略過我

女童爬山撿到特殊石頭！　竟是3800年前「青銅器時代」護身符

#李珠珢 碰上全壘打 甜笑扭腰超可愛～哈！哈哈！哈哈哈哈

地方熱門新聞

大甲媽起駕！1分多鐘通過廟埕

東大門夜市買西瓜汁…男抓店家不誠實

新北10區公所獲特優　侯友宜讚「最強後盾」

大甲媽進香車隊鋼管女郎秀大長腿

太平雲梯光雕夜間營運　迎接百萬夜景體驗

新北「最速男」林口區長廖武輝轉任觀旅局

嘉義湖仔內公園成「城市森林露營」新景點!

西螺太平媽祖賜名建案　夫婦未見設計圖就下訂

屏東加強取締計程車不按表計費

高圓寺阿波舞4／19登場　帶來春日最強節奏

Line群傳：清明前後互不問好　網友熱議

清明掃墓除草、整地需申請　新北加強取締違規開挖

嘉義中埔兒童樂園+紙風車　萬人湧入

嘉義市兒童節連假親子行程大公開

更多熱門

相關新聞

台南男闖鐵軌放水泥塊！躲巷子觀望畫面曝

台南男闖鐵軌放水泥塊！躲巷子觀望畫面曝

台南一名黃姓男子與女友分手心情不佳，竟在今年元旦（1月1日）下午1時30分許，闖入台鐵新營區卯舍平交道路段，徒手將7片水泥蓋板、2座水泥凹槽座放於鐵軌上，隨後在一旁觀望列車動向。所幸司機員機警發現異狀，緊急應變處理才未釀災。而當時附近的監視器也錄下黃男犯罪身影。

兒童節連假台南「巷仔Niau」超人氣小朋友作畫留下快樂回憶

兒童節連假台南「巷仔Niau」超人氣小朋友作畫留下快樂回憶

不想排隊！台南男偷「4個春捲」回家拜祖先

不想排隊！台南男偷「4個春捲」回家拜祖先

子衝上馬路雙親勸阻　反遭石塊狂砸

子衝上馬路雙親勸阻　反遭石塊狂砸

台南市白河區三民路民宅火警幸無人傷亡

台南市白河區三民路民宅火警幸無人傷亡

關鍵字：

台南千禧公園音樂會家暴藝文

讀者迴響

熱門新聞

美國關稅戰！他憂曝「台灣1產業」：基本上被宣判死刑

台積電周一補跌「甚至跌停」？專家給答案

林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

關稅衝擊　任天堂：暫停美國預購Switch 2

全球第4大車廠宣布：裁撤美國5廠900員工

友人不玩股「開心出國」　大票愣：這才可怕

6.9強震襲巴布亞紐幾內亞　海嘯警報發出

台股下周變「做空的天下」　他點名1類股最慘

美富豪喊話快囤貨　他砸10萬掃貨

大甲媽剛起駕就開打　一堆阿志頭嗆：輸贏啊

越共總書記通話川普：對美關稅可降到0　

川普關稅連2天血洗美股　道瓊狂瀉2145點

即／對等關稅重創股市！　川普說話了

痛罵卓榮泰「廢物」　楊蕙如：邏輯錯亂

張家陞認「約女粉去U2」對話

更多

最夯影音

更多

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面