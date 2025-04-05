台南千禧公園銀齡風華音樂會　防治家暴融入藝文暖人心

▲台南市社會局主辦、台南市星月音樂藝文協會承辦之「防治家庭暴力、幸齡人生、銀齡風華」音樂會，於東區千禧公園溫馨登場，活動結合經典老歌、互動遊戲及家暴防治宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年4月5日適逢孝親節慶，由台南市社會局主辦、台南市星月音樂藝文協會承辦之「防治家庭暴力、幸齡人生、銀齡風華」音樂會，於東區千禧公園溫馨登場。

活動結合經典老歌、互動遊戲及家暴防治宣導，還特別邀請中華一炁身心靈教育協會的多位保健調理老師現場服務，吸引數百名民眾參與，現場歡笑與掌聲不斷，展現跨世代共融的溫暖氛圍。

活動下午2時30分由星月街藝歌手暖場揭開序幕，3時整華煬娛樂吳覲藜舞蹈開場，結合傳統文化與現代編舞，驚豔全場。緊接主持人錦幸與星月之星馬小紅獻唱多首經典老歌，喚起觀眾共鳴。台南市議員曾之婕更與資深影帝劉尚謙驚喜同台，合唱幾首膾炙人口曲目，親民互動贏得熱烈歡呼。

活動亮點為「銀齡風華隊」與「星月之星隊」的PK對決，由協會理事長游宜橙號召星月歌手與曾之婕議員的銀齡長輩隊伍PK，挑戰趣味遊戲與團隊精神。參賽者從70歲銀髮族到年輕歌手互不相讓，最終由銀齡隊展現處變不驚精神勝出，展現「幸齡人生」的活力精神。游宜橙表示，透過遊戲打破年齡隔閡，正是活動核心價值。

中場特邀長榮大學許旗成博士以幽默風格講解家暴防治要點，透過情境劇與有獎問答，深入淺出傳遞自我保護知識。許博士強調家庭暴力零容忍，社區關懷是杜絕暴力的關鍵防線。

壓軸表演由薩克斯風名家丹立、歌手薛裕宗、采林、宗哲接力獻唱，經典曲目引發現場大合唱。大玲熱歌勁舞，現場氣氛引爆到高點。活動尾聲，游宜橙與許旗成博士共同發表新曲「看見未來」，象徵對友善高齡社會的期許，為音樂會畫下感動句點。

協辦議員曾之婕、吳禹寰、陳怡珍及東區關聖里里長周楹婍均到場支持，曾之婕更全程參與演出，她感性地說音樂是最溫柔的社會教育，期待透過活動喚起大眾對家暴議題的重視，同時鼓勵長輩活出精采人生。主辦單位統計，活動共發放3000份家暴防治文宣，並提供社福諮詢服務，成功結合藝文與公益，實踐「老有所樂、暴力止步」的社區目標。

此次音樂會不僅為孝親節慶增添溫馨色彩，更透過多元形式深化社會安全網，成為台南推動高齡友善城市的亮眼實踐。