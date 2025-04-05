男心情差鐵軌放水泥塊！還躲巷子「欣賞成果」　惡行全都錄

▲ 台南一名黃姓男子因心情不好，於今年元旦搬運9塊水泥放置鐵道上，遭法院判刑2年10月 。（圖／記者林東良翻攝）



記者林東良、潘鳳威／台南報導

台南一名黃姓男子與女友分手心情不佳，竟在今年元旦（1月1日）下午1時30分許，闖入台鐵新營區卯舍平交道路段，徒手將7片水泥蓋板、2座水泥凹槽座放於鐵軌上，隨後在一旁觀望列車動向。所幸司機員機警發現異狀，緊急應變處理才未釀災。而當時附近的監視器也錄下黃男犯罪身影。

透過畫面可以看到，黃男於當日身著橘黃色衣物騎乘機車至上述地點犯案後，還躲在路旁巷子觀望，此時南下3201次區間車行經該路段，司機員機警發現前方水泥塊後，立刻減速，但列車還是未完全停下，當場撞擊、輾過水泥蓋板及水泥凹槽座，導致列車主排障器及副排障器受損。在平交道附近的兩位民眾看到此情況也上前關切，幸好並未造成列車翻覆，在檢查行車功能正常、無安全疑慮後繼續行駛。而黃男見沒事發生，便騎車離去。

▲黃男放置水泥塊後還躲在一旁觀望列車動向 。（圖／記者林東良翻攝）

警方接獲台鐵通知立即組成專案小組，經調閱監視器畫面後，鎖定黃男涉有重嫌。於1月15日前往黃男住處拘提到案，訊後移送臺南地檢察署偵辦。案經臺南地院依公共危險罪，判處黃男2年10個月，全案仍可上訴。

警方呼籲民眾，危害鐵路行車安全屬於嚴重違法行為，民眾切勿嘗試，如有發現可疑人、事、物，請撥打110報案電話，警方將立即派員處理，共同維護民眾旅運安全。

▲事故導致3201次區間車主排障器及副排障器受損，熱心民眾則上前關心。（圖／記者林東良翻攝）