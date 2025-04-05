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高中生六人行遭困六福村　「冷靜下山」全場讚爆：配玩免費票

▲2025六福村金色嘉年華炫彩泡泡球池。（圖／六福村提供）

▲六福村。（資料照／六福村提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

六福村針對兒童節連假推出「未滿18歲免費入場」活動，吸引大批人潮湧入，沒想到活動某一日閉園時，許多未成年坐不上公車，困在山上，只能等待親友或計程車來接送。就有高中生表示，靠著臨場反應選擇步行下山，再到便利商店等待親友接送，最終平安回家，引來眾人狂讚「覺得你們超棒！」

該名網友在Threads表示，他和五位同學相約前往六福村，結果回程面臨交通大亂，「現場近1000人都在叫車，完全叫不到。查了公車的班次只有兩台，用看的就知道這個人數不可能擠得上公車，當下就決定走下山了」，且用時不到半小時便抵達山下的便利商店，一行人繼續嘗試叫車、聯絡家人。

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原PO補充，其實一行人都蠻冷靜的，家人也有在關心，「一開始的計畫是來回都坐客運到中壢轉車，要回程出園發現人都擠在山上的時候，就有想很多備案了，最壞的結果頂多就是走1.5小時去市區坐車，再請家人來載。」

他坦言，可以理解被困在山上下不來的人心情，「因為我們就算下山，那個地方也沒公車很偏僻，當時也蠻絕望的」，但還好朋友們的情緒都很穩定、很冷靜。只是當他看到中南部外縣市的人比起絕望，不如想辦法解決，「不可能一直待在那裡等不知道在等什麼吧？」

貼文引發熱議，許多人紛紛讚賞，「真的覺得你們超棒！雖然說可能沒考慮到時間和人潮導致沒車坐的問題，但真的有想辦法讓自己安全並順利的回家」、「這才是配玩免費票的人！懂得臨場反應！」「謝謝你分享你們的解決方法，讓大家知道，台灣的高中生也是有睿智冷靜的人」、「很聰明唷！看到人潮太多，果斷下山到超商等！」

※本文獲原PO授權引用。

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