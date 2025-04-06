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主持關稅應變會議　黃偉哲：三方向協助台南產業突圍！

▲因應美國川普政府最新關稅政策影響，台南市長黃偉哲6日召集副市長、秘書長與經發局、農業局等相關局處，組成「針對美國政府關稅緊急應變小組」，研討三項策略。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲因應美國川普政府最新關稅政策影響，台南市長黃偉哲6日召集副市長、秘書長與經發局、農業局等相關局處，組成「針對美國政府關稅緊急應變小組」，研討三項策略。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應美國川普政府最新關稅政策影響，台南市長黃偉哲6日召集副市長、秘書長與經發局、農業局等相關局處，組成「針對美國政府關稅緊急應變小組」，並在會議中提出「多元拓展市場」、「重點輔導中小微型企業」、「強化產業對話平台」三項策略。

黃偉哲市長表示，將動用第二預備金，鼓勵相關產業分散市場，並銜接中央880億支持方案，全力協助台南產業突圍。

在農業方面，台南對美國出口大宗為水產與花卉，其中以台灣鯛、蝴蝶蘭受影響最大。台南市政府農業局表示，全世界的蝴蝶蘭花有1/3來自台灣，其中一半的產值來自台南，目前美國為台灣蘭花的最大出口市場，每年約出口6672萬美元。市府已與蘭花產銷發展協會保持密切聯繫，將繼續拓展歐洲與國內市場，分散對美出口的風險。

此外，台南是國內最大的台灣鯛產地，占全國45%產值，每年對美出口約4473萬美元。關稅轉嫁可能導致美國零售價格上漲，影響台南出口。因此農業局將依照黃市長的指示，加強對亞洲與歐洲海外市場的拓銷，並聯合漁會與相關加工廠商，強化漁產加工的品質與國內外行銷。

▲因應美國川普政府最新關稅政策影響，台南市長黃偉哲6日召集副市長、秘書長與經發局、農業局等相關局處，組成「針對美國政府關稅緊急應變小組」，研討三項策略。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在製造業方面，台南對美出口的主要產業為電子資訊、鋼鐵金屬、運輸工具、機械、橡塑膠等產業，其中有多數的廠家為中小企業。黃偉哲市長在會中指示，由經發局主導單一窗口，針對中小微型企業進行重點輔導，協助對接中央研發轉型資源，並由市政府動用二備金，幫助業者到歐洲及東南亞，拓展海外市場。

台南市政府也將善用城市外交的成果，加強與國際友誼城市聯繫，協助雙邊增加商業與工業的往來，幫助業者促成商機。黃偉哲市長也在會中要求市府各局處，積極與中央接軌，加強與產業對話，早一步讓受衝擊的業者取得補助資訊，就能早一步分散市場風險，幫助業者順利轉型。

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