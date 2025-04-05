「水上同樂趣」兒童節活動 　挑戰玉米迷宮獲福袋

▲▼水上鄉「水上同樂趣」活動將結合玉米迷宮等有趣活動 。（圖／水上鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為迎接兒童節並表揚水上鄉優秀學子，水上鄉公所攜手忠和社區發展協會，將於2025年4月6日（星期日）下午2點至6點，在溪東公園盛大舉辦「水上同樂趣」活動。今年活動內容更加豐富，特別結合廣受歡迎的「玉米迷宮」，要讓整個兒童節充滿歡笑與挑戰。

活動當天將舉辦模範學生表揚典禮，由鄉長親自頒發獎狀與禮品，肯定學子們在學業及品德上的傑出表現，讓孩子與家長共享榮耀時刻。

最受期待的**「闖三關集章換福袋」**活動也將熱鬧登場，設計三項兼具趣味與互動的挑戰，完成闖關即可兌換限量福袋一份（共計1,000份，送完為止）：

1. 玉米迷宮探險：進入迷宮尋找三枚隱藏印章，挑戰方向感與觀察力；

2. 滑草遊戲：從草坡滑行而下，再將滑草板帶回坡頂，即可獲得印章；

3. 紙飛機挑戰賽：親手摺紙飛機從坡上起飛，只要飛越紅線即算通關。

現場更安排多元親子活動，包括：

• 同樂表演：充滿童趣的舞台演出，炒熱現場氣氛；

• 彈跳床體驗：釋放兒童活力，盡情歡笑奔跳；

• 在地特色市集：嚐遍水上鄉特色美食，享受鄉村風情；

• 創意手作體驗：包含療癒植栽苔球、環保戰鬥陀螺與魷魚遊戲椪糖DIY，啟發孩子的想像力與動手能力。

水上鄉長林緗亭表示，「水上同樂趣」不僅是屬於孩子們的節日，更是全鄉共享的快樂時光，期盼透過在地特色結合教育與娛樂，打造專屬水上的春日回憶，歡迎鄉親踴躍參與、同樂趣！