兒深夜衝出馬路！雙親勸阻反遭石塊狂砸　慈母滿頭血跌坐地上

▲苗栗通霄家暴男深夜要衝出家門遭阻攔，竟拿石頭砸雙親、造成媽媽重傷送醫。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮昨（4日）深夜發生獨子對雙親施暴的逆倫案，一名男子精神不隱，數度要衝出家裡跑到大馬路，雙親阻攔拉扯時，兒子情緒失控，竟撿起路邊大石頭，朝雙親猛烈攻擊，造成媽媽頭部重創骨折、爸爸挫傷送醫治療。警方據報依殺害直系尊親屬未遂等罪嫌，將兒子當場逮捕，今天偵訊後將移送苗栗地檢署偵辦。

警方調查，昨深夜約11時許接獲民眾報案，指鄰居一對老夫婦遭到兒子拿大石頭攻擊，媽媽頭破血流，立即啟動快打部隊前往處理，警方和救護人車抵達，先幫頭部受重傷的媽媽（66歲）包紮止血，也將腿部擦挫傷的爸爸（70歲）一起送醫，警方並當場逮捕涉嫌家暴的41歲男子。

據指出，涉嫌家暴的男子為家中獨子，一家3口同住透天厝，昨深夜兒子突然精神不穩，數度要衝到大馬路上，先遭爸爸阻攔，媽媽擔心發生危險也上前勸架，結果家暴男衝出家門約10公尺，竟撿起地上直徑約20公分的大石頭，回頭攻擊雙親，並朝媽媽頭部猛砸。

路人看到媽媽頭破血流跌坐路邊，趕緊打110報案、幫忙止血，家暴男情緒穩定下來後留在現場，負傷父母向警方說，兒子精神不穩但未就醫；警訊後，今天將依殺害直系尊親屬未遂、傷害、家庭暴力等罪移送苗栗地檢署偵辦，並向法院聲請緊急保護令。