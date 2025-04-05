　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

兒童節連假台南「巷仔Niau」超人氣　小朋友作畫留下快樂回憶

▲為期4天的兒童節連假，台南各古蹟景點於開園後，就迎來體驗限量巷仔Niau沙畫的大小朋友，迫不及待地想要開箱進行作畫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為期4天的兒童節連假，台南各古蹟景點於開園後，就迎來體驗限量巷仔Niau沙畫的大小朋友，迫不及待地想要開箱進行作畫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為期4天的兒童節連假，趁著好天氣各古蹟景點於開園後，就陸續迎來很多批期待入園的大小朋友，為的就是這張限量的巷仔Niau沙畫，這次兒童節共發行3款限量沙畫，有經典的貓式、可愛待萌的坐式，還有懶洋洋地睡姿，不論那個款式，成功領到沙畫的小朋友們臉上都掛滿笑容，迫不及待地想要開箱進行作畫。

文化局林韋旭代理局長表示，這次兒童節活動以文博會爆紅的吉祥物「巷仔Niau」為主軸，除了園區發送限量沙畫外，陸續還有巷仔Niau橡皮擦及造型扇子將發送給小朋友(活動詳見藝遊台南粉專)；此外，連假期間恰逢百年古蹟英商德記洋行全新常設展【1865洋潮來襲—回望商貿安平的黃金年代】開幕，文化局特別規劃「Anping1865洋潮來襲」真人實境闖關活動，邀請全國民眾一起見證百年古蹟的重新啟用外，也徵求全國小朋友來挑戰闖關，完成任務，即可獲得限量的禮物。

▲為期4天的兒童節連假，台南各古蹟景點於開園後，就迎來體驗限量巷仔Niau沙畫的大小朋友，迫不及待地想要開箱進行作畫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

兒童假期進入安平古堡、億載金城及赤崁樓的兒童(國小含以下)，皆能獲得一份限量「巷仔Niau」手作沙畫，巡園過程中，隨處可見很多小朋友席地而坐就打開沙畫進行作畫，透過色彩間的運用，搭配天馬行空的創意，讓「巷仔Niau」畫紙呈現多元且豐富的樣貌，這是專屬每位小朋友的「巷仔Niau」，也是童年記憶的一部分。此外，進到園區的家長也表示，文化局今年規劃的沙畫禮物很具意義，讓小朋友可以透過動手操作，增添與台南回憶，非常用心。

▲為期4天的兒童節連假，台南各古蹟景點於開園後，就迎來體驗限量巷仔Niau沙畫的大小朋友，迫不及待地想要開箱進行作畫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局表示，這幾天古蹟園區限量沙畫幾乎在中午過後就發送一空；此外，這陣子引起轟動的「巷仔Niau」公仔禮盒及盲盒也都陸續補貨上架，很多民眾趁著連假第一天當起早起的鳥兒，前來挑選採買，順利帶回時下最夯的配件小物。兒童連假還有一天，連假期間每天皆留有限量「巷仔Niau」禮物提供給全國小朋友，歡迎大家快到台南蒐集「巷仔Niau」小物！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 8553 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
正妹女警違規　記過2次打官司輸了
「國道停車場」擴大　3路段接力「紫爆」恐堵到午夜
短褲女偷開救護車！「尾門敞開」市區狂飆10km：要救人
美關稅「一再單獨點名台灣」　她感嘆：吃定民進黨會聽話
西門町隨機遭砍　韓留學生驚：一直認為台灣治安良好
台股下周變「做空的天下？」　他點名1類股最慘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防範大型車傷亡事故！枋寮警全面取締+宣導　確保民眾安全

兒童節連假台南「巷仔Niau」超人氣　小朋友作畫留下快樂回憶

清明連假車潮多　中壢監理站籲多利用大眾運輸工具

嘉義中埔鄉兒童節防詐大串聯　警方「百斬專案」宣導防詐騙

清明祭祖手做草仔粿　分贈親友滿滿人情味

嘉義中埔兒童節太狂　兒童樂園+紙風車！萬人湧入市集玩嗨

桃園彩芋季4／6閉幕不閉園　4／12-13「西瓜種植日」接續登場

宗教、飲食限制多...穆斯林旅客難盡興　人倫林道推友善遊程

玩遍嘉義！　兒童節連假親子行程大公開

快訊／大甲媽起駕！1分多鐘通過廟埕破去年紀錄

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

#高雄輕軌 又被撞！ 三寶女「鬼切沒閃過」慘被開罰法辦

#李珠珢 #南珉貞直接露香肩拼了！互動超萌且福利滿滿XD

出席請 #大甲媽 上轎儀式！ #韓國瑜 向 #媽祖 祈求1事

木村拓哉離台　上前打招呼超暖

防範大型車傷亡事故！枋寮警全面取締+宣導　確保民眾安全

兒童節連假台南「巷仔Niau」超人氣　小朋友作畫留下快樂回憶

清明連假車潮多　中壢監理站籲多利用大眾運輸工具

嘉義中埔鄉兒童節防詐大串聯　警方「百斬專案」宣導防詐騙

清明祭祖手做草仔粿　分贈親友滿滿人情味

嘉義中埔兒童節太狂　兒童樂園+紙風車！萬人湧入市集玩嗨

桃園彩芋季4／6閉幕不閉園　4／12-13「西瓜種植日」接續登場

宗教、飲食限制多...穆斯林旅客難盡興　人倫林道推友善遊程

玩遍嘉義！　兒童節連假親子行程大公開

快訊／大甲媽起駕！1分多鐘通過廟埕破去年紀錄

防範大型車傷亡事故！枋寮警全面取締+宣導　確保民眾安全

台灣祭太嗨！夫妻醉翻走不了...孩子傻眼　辣妹酒後盧小小

謝欣穎提到兒子認了　「是老天爺派來撫慰我的心靈」

小孩吃藥吐光光？食藥署教你「2點」判斷是否補服

正妹女警違規查個資...辯「我被跟蹤」　記過2次打官司輸了

2025夢幻求婚鑽戒8款推薦　《難哄》同款蝴蝶結鑽戒也在榜上

直擊／FTISLAND李洪基現身中山站「為粉絲護髮」　200人冒雨圍觀

跟著林威助赴日進修　陳真發現問題：力量都用錯了

半個月2路人被撞！網怒：行人地獄再現　「斑馬線也不安全」

金相赫酒駕「沒工作又遭詐騙5750萬」！　母心痛：能在我身邊就好了

公車撞倒10輛機車！　駕駛未保持車距扶正後竟默默離開

地方熱門新聞

大甲媽起駕！1分多鐘通過廟埕

東大門夜市買西瓜汁…男抓店家不誠實

新北10區公所獲特優　侯友宜讚「最強後盾」

大甲媽進香車隊鋼管女郎秀大長腿

新北「最速男」林口區長廖武輝轉任觀旅局

太平雲梯光雕夜間營運　迎接百萬夜景體驗

嘉義湖仔內公園成「城市森林露營」新景點!

西螺太平媽祖賜名建案　夫婦未見設計圖就下訂

屏東加強取締計程車不按表計費

高圓寺阿波舞4／19登場　帶來春日最強節奏

Line群傳：清明前後互不問好　網友熱議

清明掃墓除草、整地需申請　新北加強取締違規開挖

嘉義中埔兒童樂園+紙風車　萬人湧入

嘉義市兒童節連假親子行程大公開

更多熱門

相關新聞

不想排隊！台南男偷「4個春捲」回家拜祖先

不想排隊！台南男偷「4個春捲」回家拜祖先

清明節期間，家家戶戶依循傳統習俗享用春捲，象徵迎接春天、萬物復甦。4日上午9時許，一名50歲郭姓男子趁機車車主下車購物之際，竊取放置於機車上的4個春捲。​民眾發現後立即報案，警方迅速調閱監視器畫面，發現50歲郭姓男子涉有重嫌，並在其住處供桌上找到被竊的春捲，隨即通知郭男到案說明。​全案警詢後依竊盜罪嫌，函送台南地檢署偵辦。​

中埔警方兒童節百斬專案宣導防詐騙

中埔警方兒童節百斬專案宣導防詐騙

嘉義中埔兒童樂園+紙風車　萬人湧入

嘉義中埔兒童樂園+紙風車　萬人湧入

嘉義市兒童節連假親子行程大公開

嘉義市兒童節連假親子行程大公開

台南市白河區三民路民宅火警幸無人傷亡

台南市白河區三民路民宅火警幸無人傷亡

關鍵字：

兒童節台南巷仔Niau超人氣古蹟

讀者迴響

熱門新聞

美國關稅戰！他憂曝「台灣1產業」：基本上被宣判死刑

林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

台積電周一補跌「甚至跌停」？專家給答案

關稅衝擊　任天堂：暫停美國預購Switch 2

全球第4大車廠宣布：裁撤美國5廠900員工

6.9強震襲巴布亞紐幾內亞　海嘯警報發出

友人不玩股「開心出國」　大票愣：這才可怕

川普關稅連2天血洗美股　道瓊狂瀉2145點

越共總書記通話川普：對美關稅可降到0　

即／對等關稅重創股市！　川普說話了

大甲媽剛起駕就開打　一堆阿志頭嗆：輸贏啊

明起變天降溫！下周鋒面接力「雨區擴大」　中部以北防大雨

中國報復對美課34％關稅　川普：中國打錯牌了

痛罵卓榮泰「廢物」　楊蕙如：邏輯錯亂

巴紐6.9地震約11顆原子彈威力　專家示警：全球留意規模8↑強震

更多

最夯影音

更多

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面