兒童節連假台南「巷仔Niau」超人氣　小朋友作畫留下快樂回憶

▲為期4天的兒童節連假，台南各古蹟景點於開園後，就迎來體驗限量巷仔Niau沙畫的大小朋友，迫不及待地想要開箱進行作畫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為期4天的兒童節連假，趁著好天氣各古蹟景點於開園後，就陸續迎來很多批期待入園的大小朋友，為的就是這張限量的巷仔Niau沙畫，這次兒童節共發行3款限量沙畫，有經典的貓式、可愛待萌的坐式，還有懶洋洋地睡姿，不論那個款式，成功領到沙畫的小朋友們臉上都掛滿笑容，迫不及待地想要開箱進行作畫。

文化局林韋旭代理局長表示，這次兒童節活動以文博會爆紅的吉祥物「巷仔Niau」為主軸，除了園區發送限量沙畫外，陸續還有巷仔Niau橡皮擦及造型扇子將發送給小朋友(活動詳見藝遊台南粉專)；此外，連假期間恰逢百年古蹟英商德記洋行全新常設展【1865洋潮來襲—回望商貿安平的黃金年代】開幕，文化局特別規劃「Anping1865洋潮來襲」真人實境闖關活動，邀請全國民眾一起見證百年古蹟的重新啟用外，也徵求全國小朋友來挑戰闖關，完成任務，即可獲得限量的禮物。

兒童假期進入安平古堡、億載金城及赤崁樓的兒童(國小含以下)，皆能獲得一份限量「巷仔Niau」手作沙畫，巡園過程中，隨處可見很多小朋友席地而坐就打開沙畫進行作畫，透過色彩間的運用，搭配天馬行空的創意，讓「巷仔Niau」畫紙呈現多元且豐富的樣貌，這是專屬每位小朋友的「巷仔Niau」，也是童年記憶的一部分。此外，進到園區的家長也表示，文化局今年規劃的沙畫禮物很具意義，讓小朋友可以透過動手操作，增添與台南回憶，非常用心。

文化局表示，這幾天古蹟園區限量沙畫幾乎在中午過後就發送一空；此外，這陣子引起轟動的「巷仔Niau」公仔禮盒及盲盒也都陸續補貨上架，很多民眾趁著連假第一天當起早起的鳥兒，前來挑選採買，順利帶回時下最夯的配件小物。兒童連假還有一天，連假期間每天皆留有限量「巷仔Niau」禮物提供給全國小朋友，歡迎大家快到台南蒐集「巷仔Niau」小物！