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批對美重關稅反應慢　朱立倫：賴要國泰民安還是毀滅台灣？

記者白珈陽／台中報導

大甲鎮瀾宮遶境活動今（4日）晚啟程，國民黨主席朱立倫下午到鎮瀾宮參拜，針對美國總統川普宣布的「對等關稅」政策，朱立倫受訪表示，這是對台灣中小企業最嚴重的致命一擊，民進黨政府不但到現在沒提出因應政策，卻還在國內搞大罷免，「賴清德總統到底是希望國泰民安，還是毀滅台灣？」

▲▼ 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲針對美國關稅政策，朱立倫說，這是對台灣中小企業的致命一擊。（圖／記者劉亮亨攝）

朱立倫說，「經濟是我們的基礎，如果關稅加了32％，國內中小企業幾乎沒有生存空間，幾乎都準備外移，台灣就業市場會有極大影響，今年GDP大降3.8％、出口影響近6成，更嚴重的是，民進黨竟先把自己的底牌台積電奉獻出去，如果把底牌獻出，如何和別人談判？不知道是否還有下一張牌。」

▲▼ 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲朱立倫今天下午到鎮瀾宮參拜。（圖／記者劉亮亨攝）

朱立倫接著說，連小朋友打牌都知道不能先出底牌，結果民進黨政府現底牌，上個月我們就說，如果現了底牌，就要確保我們可以豁免這次的重關稅、大關稅的衝擊，結果我們衝擊比日本及韓國還要嚴重，該如何解釋？這是很嚴重的事情。

朱立倫表示，各國因應重關稅都是緊急密會、立刻提出應對，但我們行政院到了今天下午4點才要開記者會，已經過了兩天，不知政府要拿什麼籌碼跟美國談，現在國內還要大罷免，兩岸也在大衝突、大對抗，國人情何以堪。

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