32%關稅好重！她見一票人衝好市多「縮減貿易逆差」　網笑：已貢獻

▲好市多的生意一向很不錯。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

美國總統川普宣布「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）政策，美國針對台灣課徵的關稅稅率為32％，他說明，這項政策的目的是重塑美國的貿易關係。值得一提的是，好市多是「美式賣場」，財經網美胡采蘋昨日就幽默發文，直呼很多民眾幫忙「縮減貿易逆差」。而文章曝光後，也掀起討論。

川普表示，「我們會向他們課徵大約是他們對我們課稅的一半。這不是真正完全對等的關稅，我本來可以這麼做，但對很多國家來說會太艱難，我們不想這麼做。」因此川普指出，台灣目前對美國課徵64％的關稅，因此美國將對台灣產品課徵32％的關稅。

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至於數字是怎麼算出來的？在X平台上所流傳的計算公式其實很單純，就是以「美國與該國的貿易逆差」除以「美國對該國的出口額」。不過該算法僅為網友推測，非官方公布的計算方式。

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關稅相關話題在網路上掀起討論，胡采蘋也透過臉書粉專「Emmy追劇時間」幽默發文表示，3日有很多「愛國民眾」到「美式大賣場」縮減貿易逆差，而且大家都是幾萬元、幾萬元在除逆差。雖然文中並未點出是哪間大賣場，但網友多認為是指好市多。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我今天才跟家人去好市多」、「昨天已經貢獻一點」、「剛買衛生紙」、「愛國民眾剛去除逆差回來」、「每天都有」、「還好我家昨天已經提前愛國了」、「本來只要花5000的出來變成15000」、「我們明天也要去」、「應該的，幫忙台灣從自身做起」、「買美國製的商品才能減少美國貿易逆差吧」、「可是好市多一堆東西都不是美國產的耶」。

還有網友說，「應該是例行性消費吧」。胡采蘋也回應，「我光是海鮮區就破萬」。