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網嘆「台積電送美國」還被課32%稅！律師：去中國設廠有說送中國嗎

▲▼川普宣布對等關稅，針對台灣課徵32%關稅。（圖／路透） 

▲川普宣布對等關稅政策。（圖／路透）

網搜小組／曾筠淇報導

美國總統川普宣布「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）政策，美國針對台灣課徵的關稅稅率為32％，事後就有網友認為，台灣都已經把台積電送美國了，結果還被課徵32%的稅。對此，律師林智群直言，難道台積電去中國設廠，就會說台灣把台積電送給中國嗎？而且台積電在美國設廠，換來「整個半導體業」不在加徵關稅的範圍內。

川普和台積電董事長暨總裁魏哲家之前在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元（約新台幣3.3兆元），相關消息引發關注。而「對等關稅」的新制曝光後，也再掀起討論。

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律師林智群就在臉書粉專「林智群律師（klaw）」發文表示，有人說台灣都把台積電送給美國了，結果還被課徵32%稅。但林智群認為，當台積電去中國設廠時，並未見有人說台積電是「送給中國」。

林智群進一步說道，台積電在美國設廠，「換來什麼？」換到整個半導體業免於適用32%的稅。他表示，雖然這可能也反映出美國對台灣半導體產品的需求是剛性且不可替代的，但課重稅，對美國自身可能並無太大好處。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「基本上會說出台積電是『送給』美國這種話的人，對半導體產業就是無知，然後又愛批評賺流量」、「這些人邏輯真的奇怪，韓國啦啦隊美少女來台灣工作有送給我們嗎」。但也有網友表示，「這波關稅沒有包含半導體」、「那個（指半導體）不用課不限台灣，是對全世界都一樣」。

根據白宮對全球對等關稅的徵收說明，除了藥品外，其他不受對等關稅影響的品項還包括銅、半導體、木材、金銀貴金屬、能源以及美國境內無法取得的特定礦物資源。此外，先前已納入川普其他關稅計畫中的項目，如鋼鐵、鋁、汽車及其零組件等，也排除在本次對等關稅的範圍外。

川普在記者會中說明，這項政策的目的是重塑美國的貿易關係，「讓這個國家能夠再次公平競爭」。同時他強調，這並非完整的對等關稅，若企業願意到美國本土設廠生產，將可完全免除這些關稅，「只要你來美國設廠，就不需要繳任何費用」。

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