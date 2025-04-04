32%關稅怎麼解？她點出「川普最在意的問題」　網看懂：支持大採購

▲川普宣布對等關稅政策。（圖／路透）

網搜小組／曾筠淇報導

「危機就是轉機！」美國總統川普宣布「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）政策，美國針對台灣課徵的關稅稅率為32％。資深媒體人周玉蔻整理出4點建議，認為美國是台灣的盟國，相信只要具體行動、展現誠意，就能早日解決危機，同時，她也點出美國最在意的問題。

針對「對等關稅」政策，周玉蔻在臉書上發文直呼，「危機就是轉機！」她根據各界建議整理出4大點。首先，對於不合理的要求，台灣應該「據理力爭、溫柔堅定」；再來，對於合理的要求，例如美國在意的貿易逆差問題，「如美國進口車關稅降低、採購美車、石油天然氣、軍事裝備武器等，立即縮減差額」。

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周玉蔻接著提到，匯率問題對央行總裁楊金龍來說，應該心知肚明，平衡點的達成至關重要；最後她說，面對川普數字至上的對等關稅政策，台灣作為指標國家，應該展現誠意、具體行動，「列出數額與項目宣布執行，必能快快化除危機」。

周玉蔻也強調，「美國是台灣的盟國」，與朋友之間的意見不合，應該通過協商溝通來解決，這才有誠意並有效。她還在留言處表示，「建議政府立即派出赴美採購團」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒錯，川普的出發點很簡單，就是要減少貿易逆差而已，並不是真的要懲罰所有國家，政府要趕快擬好對策，趕快去談，就有機會談到好的關稅」、「支持全面去美國大採購」、「阿川只是要大家多買美國的東西，減少貿易逆差」。