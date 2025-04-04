綠幕僚「共諜案」延燒　作家：不排除中共故意露餡給藍營反罷武器

▲綠營前助理涉洩密20萬就交保。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

記者郭運興／台北報導

共諜案持續延燒，先是立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓遭對岸滲透，3日再傳出此案還有另3名被告，包括民進黨民主學院前副主任邱世元、總統府總統辦公室諮議吳尚雨、新北市議員李余典特助黃取榮。知名作家顏擇雅（4日）表示，事情如何爆出來的?可能是綠營內部有人警覺，但自己也不排除一種可能，中共情報單位故意露餡，想把人丟包。她認為，這算是給賴清德一個警告，也可以送給藍營一點反制大罷免的武器。

顏擇雅表示，昨天下午爆出的新聞是綠營共諜不只盛礎纓一人，還有總統辦公室諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元、新北市議員李余典特助黃取榮。

大家有沒有在猜測，事情是怎麼爆出來的?顏擇雅指出，一種可能是綠營內部有人相當警覺，去向調查單位通風報信。但自己也不排除一種可能，中共情報單位故意露餡，就是想把人丟包。

顏擇雅認為，為什麼不呢？算是給賴清德一個警告，也可以送給藍營一點反制大罷免的武器。還有，中共可能覺得吳尚雨等人利用價值已盡，可以扔了，而且確定犧牲這一條線完全不會暴露別條線。

最後，顏擇雅強調，中共最愛講犧牲，幫中共做事，本來就要有被中共犧牲的心理準備。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼綠營前助理盛礎纓涉《國安法》交保。（圖／記者劉昌松攝）